Aseguran orden ejecutiva de Trump no afectará el Censo 2020 en Georgia.

Representantes del Censo 2020 en Georgia estarán tocando la puerta en agosto.

Un tercio de la población del estado de Georgia es indocumentada, según activistas.

La orden emitida por el presidente Donald Trump que busca dejar fuera a indocumentados del Censo 2020, no afectará la realización del censo y que todos los hispanos sean contados, de acuerdo con Gigi Pedraza, directora ejecutiva del Latino Community Fund.

“El memorándum que escribió el presidente Trump es un memorándum patentemente inconstitucional en nuestra opinión porque el memorándum lo que hace es que está tratando de redefinir quién es una persona para el gobierno de Estados Unidos, y la constitución claramente pues nota que todas las personas deben ser contadas y consideradas, no solamente para el censo sino también para las cuentas que tiene que ver con el poder político”, dijo Pedraza.

De acuerdo a la orden ejecutiva, anunciada el pasado 21 de julio, el mandatario de los Estados Unidos busca excluir de la base de distribución a la comunidad hispana que carece de un estatus legal migratorio y quitarles su derecho a ser contado e incluido en las políticas públicas de gobierno.

Según el Instituto de Política de Migración, un total de 20 millones de ciudadanos podrían quedar fuera del Censo 2020 en caso de que la intención de Donald Trump sea factible, especialmente aquellos que viven en zonas rurales y/o rurales y de bajos ingresos.

Sin embargo, Gigi Pedraza aseguró a MundoHispánico que es la verdadera intención de esta orden es asustar a los ciudadanos, que piensen que los van a atrapar. Las preguntas del censo no han cambiado, no hay una pregunta que determine a dónde vive la persona que está indocumentada, ni de dónde viene, todos deben ser contados porque todavía todas las cuentas valen y son respaldadas por la constitución.

De igual manera, el Instituto de Política de Migración indicó que no existe un método infalible para saber qué encuestados son ciudadanos estadounidenses, cuáles son inmigrantes con residencia legal y cuáles no tienen un estatus legal.

Asimismo, Pedraza enfatiza que no hay una manera de reforzar la orden ejecutiva de Trump porque no hay forma de conocer la cantidad de personas que está legalmente presente en el país y las preguntas no se refieren a ciudadanía ni a estatus migratorio de los residentes.

“Hay muchas razones que impiden saberlo porque por ejemplo, mucha gente se naturaliza, segundo mucha gente que se casa, que nace en el país. No es factible que realmente se pueda saber cuánta gente está. Es una manera de suprimir a nuestra comunidad, que sabemos que en Georgia la cantidad indocumentada en un tercio, para asustar o para evitar que participen en el censo”, agregó.

“En lo que afecta el memorándum del presidente Trump es en la manera cómo la información que se va a recolectar en el censo se va a usar. Es decir, desde 1941 la manera en como se distribuye el Poder Político es que cada estado le dan un asiento en la cámara de representantes”, agregó Pedraza.

“A partir del asiento número 51 cuando se acaban todos hasta el número 435, se dividen dependiendo del número de personas que viven en cada estado, de manera que los estados que tienen más gente pues tienen más representación en la cámara de representantes”, dijo.

Considerando las declaraciones de Gigi Pedraza, el memorándum de Donald Trump no afectará en lo absoluto al Censo 2020. Por tal motivo Mundo Hispánico hace un llamado a todos los hispanos que no lo han completado a que lo llenen y sean para que sean contados.

A partir del del próximo once de agosto, el equipo de las oficinas del censo estarán tocando la puerta en las residencias donde no hayan cumplimentado las preguntas al censo.