Trump celebra avance del Muro Fronterizo y los hispanos opinan

Trump celebra el avance del Muro Fronterizo y los hispanos opinan a través de nuestras cámaras

A pocos días de una decisión sobre su “Impeachment” en la Cámara de Representantes, el presidente insiste en descalificar la crítica hacia el proyecto de separación entre México y EE.UU.

Mientras el presidente Donald Trump celebra el avance del Muro Fronterizo, Mundo Hispánico salió a las calles y ha preguntado a nuestra gente qué opina acerca de la construcción de esta barda que además de separar culturas y lazos familiares, está comprobado que generará un fuerte desgaste a la naturaleza en sus flancos.

Trump volvió a tocar el tema del muro fronterizo la semana pasada al calificarlo como “una estructura increíble”, pero de paso cometió una pifia al asegurar que en Colorado se construye una de las secciones más imponentes, cuando ese estado no es fronterizo con México.

Desde que asumió la Presidencia, su promesa de campaña se ha hecho una realidad a medias con secciones del muro construido en algunos estados fronterizos como California, Nuevo México y Arizona.

En momentos en que un funcionario de la Casa Blanca y militar condecorado, el experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), teniente coronel Alexander Vindman, ofreciera en una audiencia ante comisiones del Congreso un testimonio que la agencia Deutsche Welle calificó de “demoledor” ante las expectativas del impeachment, Trump, extasiado con su muro, ha referido que están construyéndose secciones masivas de la estructura con los más altos estándares y especificaciones de los expertos de la Patrulla Fronteriza.

“En realidad es una estructura increíble. Nuestro ejército de Estados Unidos está haciendo un gran trabajo”, tuiteó el mandatario días antes de que fuera abucheado en el estadio de los Nationals de Washington, en un juego de la Serie Mundial de béisbol ante los Astros de Houston.

En su cuenta de Twitter, la tribuna de las redes sociales desde donde el presidente suele mirar el mundo y opinar acerca de él, Trump ha concatenado una racha de victorias referentes al muro y en materia de migración, como los arrestos de inmigrantes en la frontera sur, que han caído en agosto más allá del descenso normal de la temporada.

El gobierno de Trump dice que el muro, su tecnología, la vigilancia, los agentes y la iluminación son vitales para impedir los cruces ilegales. Por su parte, los residentes y los defensores del medio ambiente se oponen al muro fronterizo ya que, argumentan, dañará el hábitat de la vida silvestre y los recursos hídricos.

Al respecto, Olivia Gallardo habla ante nuestras cámaras y tras preguntarle su opinión acerca del proyecto de Trump, responde: “Ese muro… -aspira-. Ese muro lo tiene que llegar hasta donde está el cielo porque los hispanos o todas las personas que son inmigrantes van a buscar la manera de salir, por debajo de su muro, por arriba de su muro… ¡hasta en sus narices! ¿Qué está buscando…? Él no ve la importancia de los indocumentados- Él no la ve”, refiere.

Otro entrevistado fue más categórico: “A mí no me importa qué hace él…”, y argumenta que se dedica a cosas más importantes: “Me gusta educarme, me gusta hablar con la gente, que la gente se eduque…”, aunque enseguida abandona la prosodia y se expresa, digamos, en un habla más coloquial: “Porque te digo que esa es una…, no sé si se pueda decir en la noticia, pero es una pen… Es como darle atención a un perro que está siguiéndose la cola. No importa si hacen el muro allí, si lo hace aquí, si lo hace en la cámara”, y remata profetizando con una afirmación: “Él no va a estar aquí en dos años…”.