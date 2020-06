En medio de las violentas protestas por la muerte de George Floyd, el presidente Donald Trump fue llevado brevemente al búnker subterráneo de la Casa Blanca el viernes pasado.

Según reportó la cadena de noticias CNN, un funcionario de la Casa Blanca y una fuente policial confirmaron que el presidente Trump fue llevado brevemente al búnker subterráneo de la Casa Blanca cuando los manifestantes se reunieron en Washington.

Fox News confirmó que Trump fue llevado al búnker mientras agentes del Servicio Secreto fueron heridos en las afueras de la Casa Blanca, y había temores de coches bomba.

Un alto funcionario de la cadena de mando directa para defender a Washington D.C. dijo a Fox News que más de 50 oficiales del Servicio Secreto han resultado heridos el domingo por la noche hasta el momento, y que algunos manifestantes están arrojando botellas y bombas Molotov.

La histórica Iglesia de San Juan al otro lado de la calle de la Casa Blanca también fue incendiada el domingo por la noche, y todavía estaba ardiendo a las 10:50 hora local, de acuerdo con el medio.

El presidente Trump fue llevado al búnker subterráneo de la Casa Blanca, cuando las protestas por la muerte de George Floyd se intensificaron el viernes por la noche fuera del complejo.

Un alto funcionario de la administración confirmó la información a Fox News, después de que The New York Times informara por primera vez de la historia.

“No fue largo. Pero sí fue (llevado la búnker)”, dijo el funcionario el domingo.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

AHORA: The New York Times y CNN afirman que el pasado viernes agentes del Servicio Secreto trasladaron a Donald Trump a búnker subterráneo en la Casa Blanca debido a las manifestaciones por el asesinato de #GeorgeFloyd en Washington D. C. https://t.co/xG6HQMtk2z

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 1, 2020