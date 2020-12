Aseguran que Trump llamó al gobernador Brian Kemp para presionarlo a declarar ganador en Georgia

De acuerdo con diversos medios, Trump llamó a Kemp para pedirle anular resultados electorales en Georgia

Brian Kemp solicitó una auditoría de firmas, según él para “restaurar la confianza” del voto en el estado

De acuerdo con USA Today, el portavoz del gobernador Brian Kemp, Cody Hall, confirmó que el presidente Donald Trump y el gobernador de Georgia, Brian Kemp hablaron.

La llamada fue reportada por el Atlanta Journal-Constitution, previo a que Trump apareciera en un mitin político en Georgia para apoyar a dos candidatos republicanos al Senado.

Hace algunas horas, el gobernador republicano escribió en Twitter: “Como le dije al presidente esta mañana, he pedido públicamente una auditoría de firmas tres veces… para restaurar la confianza en nuestro proceso electoral y asegurar que solo se cuenten los votos legales en Georgia”.

Lo anterior lo hizo respondiendo a un mensaje de Donald Trump donde, sin pruebas, se dijo ganador de le elecciones en Georgia si se permitía la auditoría.

“Ganaré fácil y rápidamente Georgia si… se permite una simple verificación de firmas. No se ha hecho y mostrará discrepancias a gran escala. ¿Por qué estos dos “republicanos” dicen que no?”, escribió Donald Trump en Twitter.

El mensaje del mandatario concluye señalando, sin sustento: “Si ganamos Georgia, ¡todo lo demás encajará!”.

Demandas de Trump ante resultados electorales

De acuerdo con el Atlanta Journal-Constitution, el presidente Trump habría pedido en la llamada al gobernador republicano llamar a una sesión extraordinaria del congreso de Georgia para anular el resultado de las elecciones.

Según el mismo medio, esta no es la primera vez que el gobernador Brian Kemp rechaza las demandas de Trump. Cabe recordar que, Joe Biden ganó Georgia con una ventaja de aproximadamente 12 mil votos, según The Associated Press.