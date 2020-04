El presidente Trump firmó hoy un proyecto de ley que proporcionará 484.000 millones de dólares en ayuda adicional a los negocios y hospitales.

El presidente Donald Trump firmó el viernes un proyecto de ley que proporcionará 484.000 millones de dólares en ayuda adicional a los negocios y hospitales, que están resintiendo el peso de una pandemia del coronavirus que ha cobrado más de 50.000 vidas en Estados Unidos y que ha eliminado casi uno de cada seis empleos en el país.

La nueva ley es el último esfuerzo del gobierno federal para ayudar a mantener a flote a las empresas que han tenido que cerrar o alterar drásticamente sus operaciones a medida que los estados intentan frenar la propagación del virus.

En las últimas cinco semanas, aproximadamente 26 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo, o aproximadamente 1 de cada 6 trabajadores estadounidenses.

Trump agradeció al Congreso por “responder a mi llamado” para proporcionar la asistencia crítica y dijo que fue “una tremenda victoria”, pero la aprobación fácil de esta ayuda oculta un camino potencialmente más accidentado para futuros proyectos, mucho más ambiciosos y que pueden ser mucho más difícil de conseguir la aprobación lagislativa.

El proyecto de ley bipartidario fue aprobado el jueves, casi por unanimidad, luego de que los legisladores se reunieron físicamente en Washington por primera vez desde el 27 de marzo, adoptando medidas más estrictas de distanciamiento entre sí, con el objetivo de demostrar que pueden realizar su trabajo a pesar de la crisis del COVID-19.

Los legisladores utilizaron mascarillas y caretas, dando un toque lúgubre a su labor de ayudar a un país vapuleado por una crisis de salud y sus devastadores costos económicos.

“Millones de personas están sin trabajo”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. “Es un día muy, muy triste. Llegamos al pleno con casi 50.000 decesos, una enorme cantidad de personas afectadas y la incertidumbre de todo esto.

Esperamos entrar pronto en una fase de recuperación, pero en este momento, seguimos en fase de mitigación” de los daños, agregó.