“Si miras, el presidente Obama fue muy divisivo, pero la gente fue más callada al respecto. No quisieron insultarlo, pero él fue muy divisivo”, agregó Trump más tarde. “Pero la administración Biden es mucho peor. De hecho, noté el otro día que Obama dijo ‘esto es muy peligroso’; todos estos, ya sabes, lo que han hecho. Es demasiado para él”, dijo.

El ex presidente dijo que Youngkin lo llamó después de su victoria para agradecerle su apoyo: “La gente del ‘MAGA’ salió con una fuerza mucho mayor de lo que nadie creía posible”. En esa carrera, Youngkin logró avances notables para el Partido Republicano en áreas más de tendencia demócrata en el norte y alrededor de Washington D.C., mientras que también aumentó el puntaje en áreas fuertemente pro-Trump alrededor de Bristol, Wytheville, Bland y Cumberland Gap.

Trump llama a rescatar sus políticas antiinmigrantes

Si bien Trump expresó que la victoria de Youngkin debería ser una llamada de atención para la izquierda, agregó que de cualquier manera la nación debe regresar a políticas de fronteras fuertes, libre empresa, una prensa justa y más plataformas que, según él, Biden ha abandonado.

“¿Quién no querría una identificación de votante, por ejemplo? ¿Quién no querría un ejército fuerte o una frontera? ¿Quién quiere que millones de personas ingresen a nuestro país?”, reclamó Trump. “Si hiciera una muestra de 1,000 personas, típicas, buenas personas estadounidenses que aman nuestro país, no pueden creer lo que están presenciando en la frontera, y algunas de las personas son realmente malas”, dijo.