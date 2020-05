Trump anuncio coronavirus. El presidente, Donald Trump, se dedicó este sábado a preparar un gran “show” con tintes electorales en el que el domingo insistirá en que los estadounidenses deben “volver a trabajar”, a pesar de que el número de casos y muertes de coronavirus no para de crecer en EE.UU., el mayor foco del mundo.

Mientras unos 15 estados continuaban su levantamiento gradual de las restricciones de movimiento por el coronavirus, Trump pasó la jornada reunido con varios de sus asesores en la residencia presidencial de Camp David (Maryland), a las afueras de Washington.

El objetivo era preparar lo más parecido a un mitin electoral que ha dado desde que comenzó la crisis del coronavirus: un “encuentro virtual con votantes” retransmitido por la cadena de televisión conservadora Fox News y filmado en directo desde el monumento a Lincoln, uno de los lugares más patrióticos de la capital.

Trump prepara un "show" para convencer a EE.UU. de "volver a trabajar" tras superar las 65 mil muertes por Covid-19 https://t.co/BW8RU2EyUN

— T h e C l i n i c (@thecliniccl) May 2, 2020