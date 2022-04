Trump llama a AMLO ‘socialista’

Durante el mitin de Ohio, el expresidente de EEUU lanzó elogios al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificándolo como uno de los políticos “socialistas” con los que le gusta trabajar. Trump aprovechó la mención para atacar también a los líderes demócratas en el Capitolio, la congresista Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer.

“Él (presidente de México) es un tipo muy agradable. Me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gustan”, dijo Trump sobre los dos años que coincidieron en la presidencia. “No me gusta Nancy Pelosi. No me gusta Schumer. Pero me gusta el socialista que encabeza México. Y ahora (mis críticos) van a decir: ‘¡Es terrible!, ¡Es subversivo! ¡Le gusta el presidente de México!’, pero lo que (no me gustan) son estos horribles seres humanos que están destruyendo nuestro país”, dijo Trump (Con información de Agencia Reforma). Archivado como: Trump asegura que amenazó a AMLO y él puso soldados ‘gratis’ en la frontera