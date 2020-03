El presidente Donald Trump aprovechó la cumbre de la Coalición Latina para para “celebrar los logros empresariales” de la comunidad hispana en Estados Unidos. Contrario a los comentarios que suele tener el mandatario respecto a los inmigrantes, esta vez reconoció que los latinos “levantan la nación”.

“Hoy damos las gracias a millones de maravillosos inmigrantes y ciudadanos latinos que respetan nuestras leyes, fortalecen a nuestras familias y contribuyen a nuestras comunidades“, indicó Trump luego de elogiar a los “miles de héroes hispanos” que hacen vida en EE. UU. y que han defendido “nuestra nación”.

En un discurso ante unos 350 empresarios y políticos latinos, Trump aseguró que tiene una “gran relación con los hispanos” y que sus políticas económicas han beneficiado especialmente a esa comunidad, cuyo voto en estados como Florida y Arizona puede ser clave para las opciones de reelección del mandatario en noviembre, reseñó la agencia Efe.

En un tuit, el presidente manifestó que con el “arduo trabajo, el amor y la devoción de millones de increíbles hispanoamericanos nuestro país está prosperando, nuestra gente está prosperando y nuestro futuro nunca se ha visto mejor!

Today, it was my great honor to address the @LatinoCoalition Legislative Summit. With the hard work, love & devotion of millions of incredible Hispanic-Americans, our Country is thriving, our people are prospering, and our future has never looked brighter! https://t.co/PJumzqLKGq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020