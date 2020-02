Trump tras absolución: “Pasé un infierno sin hacer nada”

Trump celebró su absolución en un encuentro con seguidores en la Casa Blanca.

El presidente de los Estados Unidos dijo que pasó un infierno injustamente.

Aseguró que el juicio político contra un presidente significaría un incidente horrible para la nación.

El presidente Donald Trump, tras su absolución, dejó claro que atravesó por un infierno injustamente y que no hizo nada mal.

De esta manera, Trump comenzó su discurso ante una multitud de seguidores aglomerados en la Casa Blanca, donde se vengó de sus contrincantes y celebró la decisión del Senado de por su absolución.

Como se recordará, la carrera por la destitución del presidente Trump se activó luego que un informante lo denunciará ante el Congreso de los Estados Unidos de presionar a líderes de Ucrania para investigar a Joe Biden, precandidato demócrata para las venideras elecciones presidenciales.

Foto/Captura Mundo Hispánico

“No es un discurso, no es una conferencia en una celebración”, dijo el presidente Trump tras conocer su absolución, en compañía de congresistas y senadores republicanos.

Durante su alocución, el presidente Trump, afirmó de manera irónica que “un juicio político son palabras muy feas para mí. Me ayudó hasta las etapas finales del mismo, pero nunca pensé que absolución total sonará también”.

Trump, alegre por su absolución del Senado, mostró la portada principal del diario The Washington Post, donde se leía “Trump Absuelto”, ante los asistentes a la actividad.

Asimismo, aseguró que tiene la suerte de contar con gente que lo defiende como los republicanos en el Senado, ya que esto sería un incidente horrible para la nación norteamericana.

Foto/Captura Mundo Hispánico

El presidente de los Estados Unidos se refirió a las acciones negativas en su contra para frenar su carrera presidencial y que este juicio político, promovido por los demócratas, es parte de ese complot.

“La caza de brujas comenzó desde el día que bajé las escaleras para lanzar mi campaña presidencial y nunca ha terminado. Realmente ha sido algo malvado y corrupto”, resaltó Trump.

