Habitantes de una comunidad de Bolivia captaron el momento de algo espeluznante en el cielo

El sonido de ‘las trompetas del Apocalipsis’ fue algo que no esperaban

Cada vez son más los fenómenos que se presentan en este tipo de tiempos en los que suceden diversas tragedias

En pleno brote de la pandemia del coronavirus, están resurgiendo bastantes videos y teorías del fin de los tiempos y de situaciones que han causado mucho pánico entre la gente, y uno de esos es uno de una comunidad de Bolivia, específicamente en Cochabamba en donde la gente aseguró oír el sonido de las ‘Trompetas del Apocalipsis’.

El supuesto sonido de ‘Las Trompetas del Apocalipsis’ fue grabado en el 2015 en Cochabamba, Bolivia anunciando el fin del mundo mientras una persona dirigía su cámara al cielo nublado con tintes de gris oscuro y de fondo un sonido estridente que no vaticinaba nada bueno.

Y es que en efecto el sonido es bastante extraño y misterioso y bien pudiera hacerse pasar como ‘Las Trompetas del Apocalipsis’, misterio que no ha logrado ser explicado bajo ningún argumento.

Las interpretaciones bíblicas están a la orden del día relacionándolo con el famoso Apocalipsis, que supuestamente anuncia el fin de la humanidad, algo que cobra interés en estos días en los que los humanos nos encontramos en cuarentena y algunos aislados por temor al contagio de coronavirus.

Muchas personas aseguraron que los misteriosos sonidos de ‘Las Trompetas del Apocalipsis’ se debe a las turbinas de un avión, pero jamás se puso constatar dicha teoría.

Aquí puedes ver el video:

Los comentarios de la gente son muy claros al respecto, sobretodo de los habitantes de la comunidad de Bolivia en que sucedió y quienes lo escucharon:

“WTF yo soy de Bolivia Cochabamba y escuche eso”, “Esto es enserio no es un juego”, “Yo estuve ahí y escuché la trompeta”, e incluso una persona fue más allá en sus aseveraciones: “Muchachos. ¿Ustedes no creen que en realidad hay una gran nave ya postrada sobre nosotros y emite esos sonidos que hasta el día de hoy la CIENCIA NO PUEDE EXPLICAR?”.

Y hablando de las trompetas del Apocalipsis, la situación por el coronavirus en Italia está incontenible.

La nación europea reportó el viernes 627 nuevas muertes, su mayor incremento en un día en el número de decesos por coronavirus. El jefe de Protección Civil Angelo Borrelli anunció que el número de nuevos casos de contagio también subió drásticamente: 5,986.

Las nuevas cifras elevaron el saldo oficial de muertes a 4,032 y los casos a 47,021.

Las autoridades dicen que la mayoría de los muertos tenían problemas de salud antes de contraer el virus, como padecimientos cardiacos y diabetes. Los números en el país con el mayor brote en Europa se producen pese a una virtual cuarentena nacional decretada para limitar la salida de los ciudadanos de sus casas: solo para ir a sus trabajos o comprar alimentos.

Los alcaldes y gobernadores en Italia han estado exigiendo medidas aún más estrictas y se espera que el gobierno nacional responda pronto.