Las conmovedoras palabras de la esposa de Pablo Lyle en medio de la espera por su juicio

En medio del escándalo por la postergación del juicio de Pablo Lyle, hace unas semanas Ana Araujo expresó lo difícil que era el matrimonio en esta etapa tan complicada que vive: “El matrimonio como institución, como una idea, como un sueño, ¿Qué te ha enseñado esta pandemia sobre tu matrimonio? ¿Sobrevivieron el encierro?”.

Y continuó: “Desde la boda de mi hermano en mi cabeza comenzaron a surgir todas estas ideas que yo tengo del amor, del amor en pareja, del matrimonio y caí en cuenta de la idealización que tengo sobre el amor. . . Fundamentado principalmente por todos los mensajes que he recibido desde niña de parte de las caricaturas, novelas, series, revistas, libros, películas, la relación que yo veía de mis Papás ó de mis abuelos, la iglesia católica, etc etc etc “, aseguró.