Tristan Thompson le pide perdón a Khloé Kardashian en Instagram

“Khloé, tú no te mereces esto”

Posteriormente, publicó una segunda historia en la que pidió perdón a la Kardashian y se mostró arrepentido: “Khloé, tú no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”, se lee en la historia.

“Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que pueda pensar. De nuevo, lo siento muchísimo” agregó Thompson, provocando la polémica una vez más entre sus seguidores.