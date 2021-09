El informe de los agentes de la División de Homicidios del DCPD no detalla quién hizo la llamada a las autoridades, para reportar el hallazgo de Trisha Lynn Fernández y Aaron Butler heridos a balazos. Sin embargo, cuando los primeros patrulleros llegaron a la escena del crimen ya no pudieron hacer nada por la pareja y se les declaró muertos en el lugar.

Trisha Fernández era una “jovencita vivaz”

Josephine Figueroa, prima de la chica asesinada abrió la cuenta In Memory of Trisha Lynn Fernández (En recuerdo de Trisha Lynn Fernández) en la red social Go Fund Me para pedir solidaridad económica a la comunidad para que la familia de la chica pueda enfrentar los gastos económicos que ha causado la tragedia.

“Las palabras no pueden expresar la conmoción y el dolor que estamos experimentado después de enterarnos del repentino y trágico fallecimiento de mi prima Trisha. Era una jovencita vivaz, amante de la diversión, llena de promesas, y gran espíritu siempre dispuesto a acercar a los demás para mostrar que le importaban” escribió Figueroa.