Xavier González, Rafael García e Iván Noyola murieron asesinados en Texas

Abel Elías Acosta, de 14 años, es el presunto asesino y sigue libre

Las familias de los 3 jóvenes exigen justicia Triple asesinato Garland Texas. Xavier González, Rafael García e Iván Noyola fueron asesinados a balazos en Texas y su presunto asesino Abel Elías Acosta sigue libre. El Departamento de Policía de Garland (GPD, por sus siglas en inglés no ha podido darles respuestas a las familias de los tres muchachos del por qué los mataron. Los agentes de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Garland sólo tienen detenido a Richard Acosta Jr., de 33 años de edad, como presunto cómplice de los asesinatos de Xavier González, Rafael García e Iván Noyola. El hombre es padre del fugitivo Abel Elías Acosta, de 14 años, y lo llevó a comer el crimen. ¿Por qué mataron a Xavier González, Rafael García e Iván Noyola? El Departamento de Policía de Garland anunció que ofrece una recompensa de hasta 20,000 dólares para la persona que les diga el paradero fidedigno de Abel Elías Acosta en Texas. Si alguien conoce su paradero, puede denunciarlo a la organización sin fines de lucro Crime Stoppers de Garland al 972.272.8477. Todas la pistas se mantendrán anónimas. Ahora las familias de Xavier González, Rafael García e Iván Noyola claman a la comunidad hispana de Texas, en particular, y de Estados Unidos, en general, para que alguien denuncie el paradero del presunto asesino de los tres muchachos. Hasta que el joven no sea detenido e interrogado, no se sabrá el móvil del crimen.

Richard Acosta Jr. lleva a su hijo a cometer la masacre Rafael García, Iván Noyola y Xavier González llegaron a las 7:30 de la noche del 26 de diciembre del 2021 a la tienda de conveniencia de la gasolinera Texaco, 730 West Walnut Street, en Garland, Texas, para comprar su cena. Mientras esperaban su comida una camioneta Dodge en color blanco se estacionó afuera. El conductor de la camioneta era Richard Acosta Jr. quien se quedó parado frente al negocio y con el motor encendido. De la Dodge se bajó Abel Elías Acosta vestido con un pantalón deportivo negro, una gorra de béisbol, torso desnudo, el rostro cubierto y zapatos deportivos negros.

Abel Elías Acosta desata la masacre en la Texaco Abel Elías Acosta caminó hacia la tienda agachado y pegado a la pared para no ser advertido por sus víctimas, quienes no pudieron defenderse. Los muchachos estaban esperando su comida cuando de repente la puerta del negocio se abrió de manera repentina. El muchacho entró a la tienda con el arma lista en la mano y atacó a Xavier González, de 14 años; Rafael García, de 17 años e Iván Noyola, de 16 años, quienes cayeron muertos por la ráfaga de tiros de la emboscada. Otro muchacho dentro de la tienda también cayó herido y continúa en el hospital.

Más de 20 tiros cayeron en el lugar del crimen Abel Elías Acosta disparó por lo menos 20 balazos con una pistola semiautomática, según revelaron los agentes de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Garland, luego de que realizaron las primeras pesquisas forenses del caso. Tras la brutal masacre, Acosta salió corriendo. Richard Acosta Jr. aguardó a su hijo en la camioneta y cuando el muchacho volvió corriendo, padre e hijo salieron a toda velocidad de la escena del crimen. Los testigos de la emboscada entonces llamaron al número de emergencias. La secuencia del crimen quedó grabada en los videos de las cámaras de seguridad de la tienda.

Iván Noyola "siempre estaba al pendiente de su familia" La familia del joven Iván Noyola abrió la cuenta Ivan Noyola Macedonio: Funeral Expenses (Gastos funerarios de Iván Noyola) en la red social Go Fund Me, de apoyo económico, para pedir solidaridad de la comunidad para poder enfrentar los gasto que causó su brutal asesinato. "Hijo, nieto, hermano, sobrino, primo, amigo… de muchos. Falleció a los 16 años y siempre con una sonrisa en su rostro. Desde chiquito fue un hijo… trabajador. Siempre estaba al pendiente de su familia, asegurándose que estuvieran bien. Siempre estaba ahí para extenderte una mano o hacerte sonreír", dijo la familia Macedonio al recordar al joven.

Xavier González, "un hijo maravilloso para su madre" José González también abrió una cuenta en la red social Go Fund Me con el nombre Funeral cost for Xavier González (Costos funerarios para Xavier González), para que sus deudos puedan enfrentar los gastos que les causó la repentina tragedia de su homicidio a manos de, supuestamente, Abel Elías Acosta . "Xavier (González) fue un extraordinario muchacho que fue arrebatado de sus queridos familiares demasiado pronto. Era un joven muy querido por su familia y amigos… fue un extraordinario hermano para sus tres hermanas. Un hijo maravilloso para su madre… nos rompe el corazón saber que ya no está con nosotros", escribió José González al recordar al muchacho.

Rafael García, un amigo solidario y leal Los familiares y amigos de Rafael García no abrieron ninguna cuenta en la red social Go Fund Me para solicitar apoyo económico par cubrir su funeral. En una vigilia que se realizó en honor de los tres muchachos asesinados el pasado 28 de diciembre del 2021 lo recordaron por su solidaridad y lealtad hacia sus amigos y familiares. El único clamor generalizado que se alzó en la gasolinera Texaco por parte de los familiares y amigos de Xavier González, Rafael García e Iván Noyola fue que los agentes de la División de Homicidios del GPD detengan a lo más pronto posible a Abel Elías Acosta para que revele por qué los mató.

Triple asesinato Garland Texas: Richard Acosta Jr. podría enfrentar la pena de muerte Richard Acosta Jr. se entregó a los agentes de la División de Homicidios del GPD luego de que la corporación dio a conocer imágenes de su camioneta Dodge en color blanco en la que llevó a su hijo Abel Elías Acosta a la gasolinera Texaco para que matara a Xavier González, Rafael García e Iván Noyola. Según el Código Penal del Estado de Texas, detalla que el cargo de homicidio capital como el que enfrenta Richard Acosta Jr. es el único delito que se castiga con la pena de muerte a quien se declare culpable en un juicio. Abel Elías Acosta está acusado del mismo cargo que su padre.

¿Cuál fue el móvil de Abel Elías Acosta para cometer el crimen? Pedro Barineau, vocero del Departamento de Policía de Garland, informó a MundoHispánico en Texas que la corporación está analizando si le presentan cargos a Abel Elías Acosta como adulto, debido a la brutalidad de los tres crímenes que cometió con la ayuda de su padre Richard Acosta Jr. Los agentes de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Garland siguen tratando de determinar cuál fue el móvil que tuvo Abel Elías Acosta para matar a Rafael García, Iván Noyola y Xavier González con la asistencia de Richard Acosta Jr., ya que éste último se niega a declarar nada.

Triple asesinato Garland Texas: Pandemia de muertes por armas de fuego El brutal asesinato de Xavier González, Rafael García e Iván Noyola es tan sólo un eslabón más de la cadena de muertes por armas de fuego. La organización sin fines de lucro Archivo Nacional de la Violencia con Armas reportó que en lo que fue el año 2021 murieron 44,784 personas a balazos. Hasta el 31 de diciembre del 2o21, de esas personas que murieron a tiros en Estados Unidos, un total de 20,694 fueron asesinadas y 24,090 se suicidaron. Quedaron heridas 40,417 personas. El país vivió 611 tiroteos masivos en donde murieron cuatro personas en el mismo crimen.