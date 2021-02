Además de que también contaron con la colaboración dé un ex agente del FBI, quién ayudó a Jenni y a su familia para poder atraparlo.

Sin embargo, uno de los sucesos que más marcaron en la vida de la cantante, fue al enterarse que su esposo de 43 años, Trino Marín, había abusado de sus propias hijas, Chiquis y Jacqie, y no solo de ellas, sino también de su cuñada, Rosie Rivera, cuando ellas eran tan solo unas niñas.

Ante esto, la Diva de la Banda, confesó que había sido un momento bastante complicado para ella, pero que no se iba a rendir, porque quería ser un ejemplo para todas las mujeres que pasaban por la misma situación.

El juicio de Trino Marín

Tras varios meses de juicios, fue en el año 2007 cuando se declaró culpable a José Trinidad Marín, respondiendo a entre seis a ocho delitos graves, entre ellos actos lascivos con menor, abuso y ataque sexual con agravantes contra una menor, dándole una sentencia de 31 años de prisión.

En dos ocasiones ha pedido que se le reduzca la condena y salir bajo fianza por buen comportamiento pero el abogado de lo ha negado, por el momento Trino Marín continua aún en la cárcel.

Durante una entrevista para Univisión, Rosie Rivera, víctima de su cuñado, relató el primer abuso que sufrió de parte de Trino Marín:

“Estábamos jugando Chiquis y yo a las Barbies, y él entró. Le pidió que saliera y me preguntó que si quería jugar, vamos a jugar juegos de amor y trajo una colcha. Me comenzó a besar el cuello y a tocar donde nadie me había tocado”.

Por su parte, Chiquis Rivera relató para Imagen como desde los 8 hasta los 12 años su padre abusaba sexualmente de ella:

“Veníamos de la playa y cuando entré al baño para bañarme y sacarme la arena, el entró y me sentó desnuda entre sus piernas. Allí sucedió por primera vez”.

Por el momento, lo único que se sabe es que Trino Marín continua en la cárcel, y mucho se ha dicho que su condena se ha reducido a la mitad con tentativa de que salga en estos meses, sin embargo, no se ha confirmado esta noticia en lo absoluto.

Para ver videos de noticias como esta suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/user/MundoHispanico