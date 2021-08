La Corte Suprema rechazó el pedido de la administración Biden y dictaminó que no podía suspender la política de “Espera en México”

Ahora, los solicitantes de asilo deberán aguardar en suelo mexicano mientras se resuelve su caso en Estados Unidos

Una mayoría conservadora del Supremo indicó que los solicitantes no habían logrado demostrar que frenar el programa no había resultado algo “arbitrario y caprichoso”

El Tribunal Supremo de Estados Unidos permite que se restablezca el programa “Espera en México” que fue implementado desde el mandato de Trump y que obliga a los indocumentados a esperar en el país vecino por una respuesta a sus trámites migratorios.

Este martes, la Corte Suprema rechazó el pedido de la administración Biden y dictaminó que no podía suspender la política de “Espera en México”, por lo que los solicitantes de asilo deberán aguardar en suelo mexicano mientras se resuelve su caso en Estados Unidos.

Tribunal Supremo permite que se restablezca el programa “Espera en México”

Por ahora, la Corte ha pedido que se restablezca la polémica política de inmigración, obligando a los inmigrantes a esperar en México y el gobierno de Biden tendrá que cumplir. Aun así, no todo está perdido, pues el caso pasará ahora al tribunal de apelaciones e incluso podría regresar al Tribunal Supremo.

En esta oportunidad, una mayoría conservadora del Supremo indicó que los solicitantes no habían logrado demostrar que frenar el programa no había resultado algo “arbitrario y caprichoso”. Así, en una orden no firmada, denegaron la solicitud de la administración Biden.