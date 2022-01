Ante la nueva noticia, se dio a conocer que los líderes de los condados decidieron no presentarse al fallo que dio la corte. Por ello, hoy se pudo poner fin a los acuerdos carcelarios que en el pasado se estaban utilizando con regularidad. Las leyes en el estado de Illinois, comenzaron a cambiar de forma positiva para los inmigrantes que han sido detenidos en dicho lugar.

Tribunal acuerdo inmigrantes Illinois: ¿Por qué habían querido demandar?

En un principio, los condados de McHenry y Kankakee habían demandado al estado con el objetivo de no aplicar la ley, argumentando que ésta les costaría millones de dólares en ingresos al año. En las cárceles de Illinois, actualmente hay más de 100 reos y se espera que en las próximas semanas concluyan los contratos para el ICE.

“Concluimos que los condados no han hecho una ‘demostración sólida’ de que es probable que tengan éxito en cuanto a los méritos”, concluyó el panel de tres jueces este jueves. Anteriormente, los jueces habían dicho que permitirían que los líderes de los condados hicieran su apelación ante el caso y, actualmente se determinó que el fallo no se verá involucrado con sus pedidos después de no presentarse.