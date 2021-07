Expertos legales afirman que el testimonio de Trevor Bauer en una audiencia sobre una orden de restricción podría ser utilizado en su contra en un potencial caso criminal. El lanzador de los Dodgers , Trevor Bauer, podría enfrentar una importante responsabilidad legal al testificar en una audiencia para considerar si una orden de restricción en su contra debe seguir vigente, según abogados.

Cuando una mujer que acusa a Bauer de asfixiarla hasta dejarla inconsciente y lesionarla durante sus encuentros sexuales obtuvo una orden de restricción temporal la semana pasada. Sus representantes dijeron que planeaban “refutar y defenderlo de las acusaciones en esta audiencia”. La audiencia está programada para el 23 de julio.

SITUACIÓN LEGAL Y LABORAL DE BAUER PODRIA EMPEORAR

Bauer se encuentra en licencia administrativa pagada de los Dodgers, mientras, la Liga Mayor de Béisbol y el Departamento de Policía de Pasadena llevan a cabo investigaciones separadas. El Departamento de Policía de Pasadena se ha negado a decir si está investigando otras acusaciones, luego de que la investigación sobre el delito de agresión sexual ha entrado ya en su séptima semana.

Bauer no ha sido detenido ni acusado. En el caso de que la investigación siga en curso en el momento de la audiencia, cualquier testimonio que Bauer pueda proporcionar podría ser utilizado en su contra en un posible caso penal, dijo Chloe Wolman, una abogada de derecho familiar de Los Ángeles. Agregó que ha aconsejado a sus clientes en situaciones similares que no testifiquen en audiencias relacionadas con órdenes de restricción. “Sería un mal consejo de nuestra parte”, añadió, “tendríamos que asegurarnos de que nuestro cliente no sería enjuiciado en absoluto”.