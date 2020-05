EE.UU.: Más de tres millones piden ayuda de desempleo por coronavirus

Más de tres millones de personas pidieron en la úl tima semana ayuda de desempleo debido a la emergencia por el coronavirus.

Como cada jueves, el Departamento de Trabajo da a conocer la cantidad de personas que solicitan el auxilio del gobierno.

Tras la crisis del coronavirus, más de 30 millones de estadounidenses han perdido sus empleos, según datos del gobierno.

Casi 3.2 millones de trabajadores despedidos solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada cuando los cierres de negocios causados ​​por el brote del coronavirus profundizaron la peor catástrofe económica de Estados Unidos en décadas.

Aproximadamente 33.5 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo en las siete semanas desde que el coronavirus comenzó a obligar a millones de compañías a cerrar sus puertas y reducir su fuerza de trabajo.

Unemployment Insurance Weekly Claims Initial claims were 3,169,000 for the week ending 5/2 (-677,000). Insured unemployment was 22,647,000 for the week ending 4/25 (+4,636,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW — US Labor Department (@USDOL) May 7, 2020

Es el equivalente a uno de cada cinco estadounidenses que habían estado empleados en febrero, cuando la tasa de desempleo había alcanzado un mínimo de 50 años de solo 3.5%.

El viernes, el gobierno emitirá el informe de empleo de abril, y es probable que sea el peor desde que comenzó el mantenimiento de registros moderno después de la Segunda Guerra Mundial.

Se pronostica que la tasa de desempleo alcanzará al menos el 16%, la tasa más alta desde la Gran Depresión, y los economistas estiman que se perdieron 21 millones de empleos el mes pasado.

Si es así, significaría que casi todo el crecimiento del empleo en los 11 años desde que terminó la Gran Recesión se ha desvanecido en un solo mes.

Incluso esas impresionantes figuras no capturarán completamente la magnitud del daño que el coronavirus ha infligido en el mercado laboral. A muchas personas que todavía están empleadas les han reducido sus horas.

15.8% of the labor force in the US was on unemployment as of the end of last week. The peak % in prior recessions…

1973-74: 4.9%

1981-1982: 4.1%

1990-1991: 2.8%

2001: 2.5%

2007-09: 4.3% pic.twitter.com/5SlU0nrLfT — Charlie Bilello (@charliebilello) May 7, 2020

Otros han sufrido recortes salariales. Algunos que perdieron sus trabajos en abril y no buscaron uno nuevo a la luz de sus sombrías perspectivas, ni siquiera se considerarán desempleados. Una medida más amplia, la proporción de adultos con trabajo, podría alcanzar un mínimo histórico.

Las cifras oficiales para las solicitudes de desempleo también pueden ser menos de despidos.

Las encuestas realizadas por economistas académicos y grupos de expertos sugieren que hasta 12 millones de trabajadores despedidos a mediados de abril no solicitaron beneficios de desempleo para entonces, ya sea porque no podían navegar por los sistemas abrumados de su estado o porque se sentían demasiado desanimados para intentarlo.

A medida que la economía se desliza más hacia lo que parece una recesión severa, los economistas proyectan que el producto interno bruto, el indicador más amplio del crecimiento económico, se contrae en el actual trimestre de abril-junio en una sorprendente tasa anual del 40%.