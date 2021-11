“He recibido muchas críticas porque me preguntaron a mi que ‘qué le faltaba al Canelo para ser ídolo en México’, y yo les dije, me gustaría verlo en una guerrita, en una pelea dura, sin embargo para mi, para mi gusto, esta pelea fue muy buena, ganó por knock-out y yo le aposté a que ganaba por knock-out y así fue…”, comenzó diciendo.

Y arremetió contra los mismos mexicanos a quienes catalogó como los propios enemigos de ellos mismos: “¿Saben quién es nuestro peor enemigo, nosotros mismos porque nos jalamos como los cangrejos, no sean envidiosos, trabajen, cada quien tiene lo que se merece por lo que lucha y por lo que trabaja…”, comentó el Travieso Arce.

¿No quieren a Canelo por no ser mujeriego ni borracho? Travieso Arce pregunta

Sin embargo, otra polémica desató el Travieso Arce al asegurar que la gente no quiere a Canelo en México por no ser un ‘mal hombre’: “Canelo es un peleador disciplinado, respetuoso, si fuera un hombre mujeriego, borracho, que anduviera en las cantinas sin dinero, la gente ‘ah, Canelo es el mejor’, pero como el morro es respetuoso, serio, elegante, empresario, a la gente le cae mal…”, aseguró.

Y antes de que aseguraran que le tiene envidia, comentó: “No sean envidiosos, yo no le tengo envidia a nadie que les quede claro, yo con lo poquito o mucho que gané soy muy feliz, vivo a toda madre, me la paso a gusto, así que no sean envidiosos, ojalá y Canelo sea siete, ocho veces campeón mundial, ahorita en la actualidad para mi es el mejor libra por libra le duela a quien le duela, le pese a quien le pese…”, dijo Travieso Arce.