¿Traumatizado? Eulalio Díaz Jr. comentó que va a requerir ayuda psicológica para no pensar más en el estado lamentable en que tuvo que examinar los cuerpos de los niños masacrados en la escuela Robb Elementary School y cuenta cómo se sintió en todo el terrible proceso que vivió la semana pasada.

En una entrevista realizada a Eulalio Díaz Jr. para el canal NPR, expresó que lamentablemente su suerte no fue buena durante ese día: “Fue mi suerte… mi mala suerte. Pero no se lo deseo a nadie”, comenzó diciendo sobre el momento en que tuvo que llegar a la Robb Elementary School para realizar su tan complicado trabajo.

La sangrienta escena que el forense vio al entrar a la Robb Elementary School

El doctor tuvo que preparase antes de entrar a la escena del crimen y contó: “Durante dos horas, me senté allí, preparándome para la escena que estamos a punto de ver… porque sabes que va a ser una escena difícil… Tienes que ser fuerte y tienes que mantener el profesionalismo porque las familias ahora cuentan contigo”, informó el forense.

Y tras entrar, detalló que fueron cuatro salones en donde encontró víctimas mortales tiradas en el suelo a quienes tuvo que examinar para dar con el protocolo requerido: “Entonces, cuando llegamos allí, había niños en cuatro salones. Íbamos habitación por habitación elaborando el plan en conjunto sobre lo que íbamos a necesitar para asegurarnos de que identificamos a todos correctamente. Es algo que nunca quieres ver y es algo para lo que no, no puedes prepararte. Es una imagen que se quedará en mi cabeza para siempre…”, pronunció a NPR, pero dijo que no daría más información descriptiva sobre esa trágica escena.