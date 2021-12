En las imágenes Vanesa aparece en el interior de lo que parece ser su vehículo mostrando a sus seguidores una pregunta que ella lo considera bastante inmadura en la cual le hacen saber que gracias a que no estudió solo puede dedicarse a la limpieza de los hogares ajenos. Esto molestó mucho a la tiktoker.

“Ustedes saben que regularmente yo no respondo a comentarios ignorantes como este. Porque es un comentario ignorante, que de seguro viene de una niña de como 10 o 15 años”, dijo al principio de su grabación. Luego comentó que si no tenía esa edad que ella mencionó, aseguró que ese internauta tiene algo mal en su corazón.

La joven de origen mexicano mostró el mensaje del usuario que decía: “Oye, porque no estudiaste y terminaste tu carrera, por eso terminaste de limpia hogares”, se lee en la publicación. Inmediatamente la chica no tardó en responderle y poner en su lugar al internauta que dejo dicho eso en las redes.

Tras intentar humillar a mexicana por limpiar casas, ella les responde de la mejor manera en TikTok?

Luego agregó que su madre una vez le dijo que cualquier trabajo te da dignidad y que ningún empleo es motivo de avergonzarse: “El trabajo no humilla, no importa lo que hagas, mi mamá siempre me enseñó que el trabajo dignifica. Vergüenza es robar y que te cachen, eso si es vergüenza”.

“No es asunto de nadie saber si yo estudié o terminé mi carrera y que si por eso terminé limpiando casas. Aquí en los Estados Unidos es un trabajo honorable y además muy bien pagado. Así que con tu permiso yo seguiré limpiando casas”, dijo en su grabación en respuesta del comentario.