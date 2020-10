Tratamiento Trump coronavirus podría afectar su salud mental

Expertos temen que tratamiento que recibe el presidente Donald Trump pueda afectar su salud mental

Trump recibió el antiviral Remdesivir, el corticosteroide dexametasona y el medicamento experimental Regeneron

De acuerdo con el Dr. Elmer Huerta, del 5 al 18 por ciento de los pacientes que reciben dexametasona desarrollan euforia

Expertos temen que el tratamiento que recibe el presidente Donald Trump contra el COVID-19 pueda afectar su salud mental, según reseñó CNN.

De acuerdo con el Dr. Elmer Huerta, “del 5 al 18 por ciento de los pacientes que reciben corticosteroides como la dexametasona desarrollan euforia, manía y trastornos psiquiátricos de tipo psicótico” como efectos secundarios.

Asimismo, los especialistas dicen que el tratamiento especial que recibió el presidente Trump para acceder a un medicamento COVID-19 experimental plantea problemas de equidad que comienzan con el sistema de atención médica defectuoso que padecen muchos estadounidenses y terminan con el derecho del público a saber más sobre su condición.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. reveló el martes cuán raro era que alguien obtuviera el medicamento que le dio a Trump fuera de los estudios que prueban su seguridad y efectividad, de acuerdo con The Associated Press.

El medicamento, que proporciona anticuerpos para ayudar al sistema inmunológico a eliminar el coronavirus, se considera muy prometedor.

Trump también recibió el antiviral Remdesivir y el esteroide dexametasona, y es imposible saber si alguno de estos medicamentos le sirvió de algo.

“Merece un trato especial en virtud de su cargo”, dijo George Annas, quien dirige el centro de leyes y ética de la salud de la Universidad de Boston. “La pregunta es si es un buen trato”.

Estos medicamentos no están probados para enfermedades leves y no se han probado en combinación.

El esteroide parece estar en desacuerdo con las pautas médicas basadas en lo que han dicho los médicos sobre la gravedad de su enfermedad.