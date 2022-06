Primera vez en la historia

“Creo que es la primera vez que esto sucede en la historia del cáncer”, dijo a The New York Times Luis A. Diaz, quien publicó los sorprendentes y efectivos resultados de su estudio en la revista New England Journal of Medicine. Los resultados han dejado a todos conmocionados. Por ejemplo, Alan Venook, quien es especialista en cáncer colorrectal de la Universidad de California en San Francisco, comentó sobre lo “inaudito” de los resultados.

El cáncer en todos los pacientes tratados, que fueron seleccionados para el estudio de la farmacéutica GlaxoSmithKline, se encontraba en etapas similares, pues la enfermedad estaba bastante avanzada en el recto, pero aún no se había diseminado a otros órganos. Todos sabían que de no funcionar el tratamiento tendrían que someterse a quimioterapia, radioterapia e incluso a intervención quirúrgica, pero lo cierto es que les cambió la vida.