Tras vencer al cáncer, Draco Rosa celebra la vida con nuevo álbum inédito ‘Monte Sagrado’

Draco Rosa, el ícono puertorriqueño del rock alternativo y experimental, se siente increíble y lleno de vitalidad. ¡Y cómo no se va a sentir así!, si tras ocho años de lucha está libre de cáncer y anda de gira promocionando Monte Sagrado, su nuevo álbum.

“Me siento súper, guau… Me siento increíble por la posibilidad de pisar los escenarios, de poder ofrecer música al natural, ¿no? Sin pensar mucho por dónde van las cosas, las corrientes”, dijo Rosa a MundoHispánico en una entrevista.

Para el músico boricua, que inició su carrera en 1984 con la banda juvenil Menudo, el 2018 fue muy especial ya que a mediados del año sus médicos le revelaron que no había indicios del linfoma no Hodgkin – tumor canceroso en el estómago, cerca de su hígado- que padecía desde 2011.

La sanación del cantautor ha sido lenta y se debe gracias a intensos tratamientos médicos, trasplantes de medula ósea y un cambio de vida más saludable en su Hacienda Horizonte, un paraíso de 100 hectáreas en Utuado, Puerto Rico, donde el artista se refugió para dedicarse a su sanación corporal y espiritual.

“Hey, estoy acá, llegué de visitar a los doctores para hacer escaneo y estoy clear (limpio), que estrés… Clear, cáncer free”, relató Rosa en un video que compartió en agosto pasado en su cuenta de Instagram.

Draco Rosa vuelve con su joya Monte Sagrado

A pesar de su extenuante batalla contra el cáncer, al cual ha vencido en dos ocasiones -tuvo una remisión en 2013-, Rosa no ha parado de hacer música. Desde el lanzamiento de Amor Vincit Omnia, en 2009, el artista no había publicado otro disco inédito. En octubre pasado, el poeta y músico, cuyo nombre de pila es Robert Edward Rosa Suárez, publicó Monte Sagrado, una novedosa y visionaria declaración artística que contiene 13 canciones de rock de alto voltaje y reflexiones profundas y psicodélicas.

“Cerca de donde vivo hay un parque ceremonial y allá arriba hay una energía espiritual muy profunda. Por eso para hacer la primera canción que escribí para este disco, fui hasta allí y comencé a leer esta oración sobre los pueblos indígenas. Este álbum se trata de eso: de rendirles homenaje y pedir permiso para ingresar a ese espacio”, dijo Rosa.

Al hablar del origen de Monte Sagrado, Rosa dijo que debido al largo proceso de tratamientos médicos había perdido su inspiración, pero que en abril de 2018 estando en su estudio la volvió a encontrar.

“La vida es lo que es y hay que disfrutarla, yo al sufrimiento le digo que se joda; siempre pa’lante, porque al final del día es lo que es”, Draco Rosa, cantautor neoyorquino

“Lo que me pasó es que llegué al estudio con una vitalidad y entusiasmo que hacía ya varios años habían desaparecido dentro del proceso mío de sanación debido a la enfermedad”, comentó el autor de ‘Vagabundo’ y ‘Madre Tierra’. “Y en un momento me llegó como un thunderbolt (rayo) y me fui por ahí, por ese rumbo y me encontré con el deseo de agarrar la guitarra, amplificadores y batería. Y pues así nació Monte Sagrado”, agregó.

El compositor y multinstrumentista, infravalorado en la industria y escena latina de la música, ahora goza de un nuevo vigor y alegremente celebra la vida y sus grandes misterios. En el estudio en su finca en las montañas de Puerto Rico, se redescubrió a sí mismo y usó su dolor y enfermedad para plasmar con tintes luminosos su poesía oscura en las nuevas 13 canciones siguiendo fiel y honesto a su espíritu creativo. Y lo más curioso es que a la par del lanzamiento de Monte Sagrado, Rosa y su disquera lanzaron Vagabundo 22, edición remasterizada de su álbum más emblemático y obra maestra publicada en 1996.

“La canción ‘Monte Sagrado’ es importante porque es como la ‘Madre tierra’ de Vagabundo, ¿no?, de este disco. Me la pones difícil porque realmente estoy contento y satisfecho con esta pieza y con lo que es el álbum entero”, indicó Rosa al preguntarle cuál es el tema favorito de su nuevo disco. “‘Monte sagrado’ es una canción muy importante, estar agradecido con ese rinconcito de campo allá arriba, en esa finca que me ha dado tanto, ¿no?, y que es como una ‘Esto es vida’”.

Concepto genial de los videos de Monte Sagrado

Los fans de Robi Draco Rosa, Mr. Blake, Dolores del Infante o Draco Rosa Robi Star Cornelius están que brincan de gozo al escuchar a su ídolo con su nueva música. Además, el músico les ha dado un regalo extra con la complicidad y creatividad de su hijo mayor Revel, quien diseñó el arte visual de la carátula de Monte Sagrado y creó el universo animado del singular héroe de la nueva producción de su padre. Además, Rosa y su hijo sumaron el talento del equipo colombiano de animadores SharpBall para producir los videos con elementos futuristas de psicodelia y ciencia-ficción de las canciones de Monte Sagrado.

Al referirse sobre el fantástico universo de ‘Vagabundo’, héroe que como dice Rosa “es una metáfora que contiene la verdad y secretos del ser humano”.

“Está increíble ese personaje, que es un poco más una metáfora de que él contiene pues la información, la verdad, y de repente los secretos de los seres humanos. Y obviamente están ahí los ciborgs y los robots tratando de eliminarlo porque no quieren que compartan la verdad”, explicó Rosa. “Es una metáfora muy contemporánea, muy del momento, de los tiempos que vivimos, ¿no? Están los que caminan con esa verdad y hay otros que obviamente están con la mentira. Todo este universo está más allá de la poesía de lo que es Draco, yo creo que hay otro mensaje que hay mucho más profundo”.

BREVE BIO de Draco Rosa:

Nombre: Robert Edward Rosa Suárez (Draco Rosa)

Profesión: cantante, músico y compositor

Nacionalidad: neoyorquino de origen puertorriqueño

Fecha y lugar de nacimiento: 27 de junio de 1970 en Long Island, New York

Familia: su esposa es la actriz y directora Angela Alvarado. Tienen dos hijos: Redamo (18) y Revel (25)

Discografía: Con Menudo grabó 10 discos y de solista tiene 13 como Frío (1994) y Vagabundo (1996), Amor Vincit Omnia (2009) y Vida (2013)

Canciones del álbum Monte Sagrado:

1. ‘Hotel de los encuentros’ (Intro)

2. ‘333’

3. ‘Que se joda el dolor’

4. ‘Dentro de ti’

5. ‘Xeuníge’

6. ‘Monte Sagrado’

7. ‘Yo mismo’

8. ‘2nite 2nite’

9. ‘Tu lado oscuro’

10. ‘The Thing I Done’

11. ‘En las horas más tristes’