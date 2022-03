Parece ser que a Elizabeth le está cayendo de gloria la soltería, pues a partir de que se dio a conocer su ruptura con el guapísimo cubano William Levy, Gutiérrez no ha dejado de publicar fotos e historias día con día, disfrutando de la convivencia con personas cercanas a ella, y disfrutando de sus mejores momentos ¿Por qué no?

“Eres exactamente como te imaginé… feliz cumpleaños mi pequeña niña, mi niña tonta, ¡Te amo muchísimo!, me haces sonreír, espero hacerte tan feliz y orgulloso como me haces a mí. Que todos tus sueños se hagan realidad….¡Espero estar a tu lado para celebrarte y admirarte!”, escribió.

Elizabeth Gutiérrez bikini rosa: Dice que William Levy es un gran padre

Gutiérrez dejó en claro que William Levy es un excelente papá, que al contrario de lo que dicen todo mundo, siempre ha estado al pendiente de sus hijos. Aclaró además que no hay ningún culpable en la decisión tomada, advirtió que quiere que paren con los ataques constantes hacia su ex.

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres… Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos… no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona… no lo agradezco!!”, aclaró. Fue hace unas semanas que la pareja decidió terminar su relación de 20 años, de la cual nacieron sus dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Alexandra. Informó Agencia Reforma.