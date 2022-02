Mientras que Nodal confirmó que tanto su relación como los planes de boda ya no seguirán adelante Belinda es quien no se ha pronunciado al respecto y tampoco se han revelado las verdaderas razones por las cuales la pareja decidió terminar su compromiso y relación de pareja.

“Ella saldrá adelante cómo siempre bendiciones para ella”, “Esas personas no saben respetar que bueno que corrió”, “Corre para que no le pregunten las mam… dela ruptura no saben respetar y más a una mujer”, “Que mala honda que siempre a ella la juzgan pero Ella es muy fuerte va a salir adelante como otras veces lo a echo”, “Aquí te respaldo reinota”, “Por lo visto Nodal terminó mas despechado”, se lee en el post del video. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

Se cree que Belinda actuó de la manera más prudente tras huir de las cámaras

Ante el video captado por las cámaras de ‘Venga La Alegría’ el periodista de espectáculos Ricardo Cazares opinó sobre lo acontecido en el aeropuerto, “Hay una realidad en esta tremenda pública relación, prudencia en este momento, no digas nada de lo cual te puedas arrepentir porque están muy jóvenes no sabemos si puedan o no regresar, el comunicado salió, no sabemos si terminaron hace mucho o poco”.

“No creemos que sea mucho evidentemente, pero no sabemos si te vas a poder arrepentir. Creo que es prudente que Belinda no diga nada por lo menos de momento, porque a lo mejor puede hablar la tripa y te puedes arrepentir incluso si no lo quieres”, agregó Ricardo Cazares. Archivado como: Belinda huye de prensa.