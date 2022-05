Tras su derrota, El Canelo Álvarez reaparece y hace sorpresivo anuncio

Confían en Canelo

También, hay quienes confían en que el boxeador mexicano cuando vuelva al ring, recuperará el lugar que tenía antes de la derrota contra el ruso Dmitry Bivol. “Dawg, tienes una mentalidad de renuncia, está en su mejor momento, no debería desperdiciarlo debido a una pérdida. Las pérdidas no definen tu legado, sino lo que has hecho y tu valentía, perder un 0 u obtener otra pérdida no define. todo tu legado, no necesitas un 0″, dijo @Nick2020.

“¿De qué sirve un título interino si no hacen que el poseedor del título se enfrente al poseedor del título interino cuando vuelvan a bajar?”, “Tiene sentido comercial eludir la revancha inmediata ya que la ventana de credibilidad para una tercera pelea con un GGG envejecido se está acortando. Este es el único momento para hacerlo. Será interesante ver la ruta que sigue Bivol para su próxima pelea.”. Archivado como: Canelo Álvarez sorpresivo anuncio