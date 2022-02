De acuerdo con el portal ‘Net Noticias’, habría escrito con el corto mensaje “ Chiquis, ¿Qué estás haciendo?”, Lupillo Rivera, su tío, dejó ver a la cantante que a pesar de ser toda una mujer, todavía le pueden llamar la atención por ciertas acciones que pueda llegar a realizar la hija de Jenni, pero Lupe no fue el único en regañarla…

Con el pie de foto “Good morning, grateful”, la intérprete de banda, no dejó nada a la imaginación, pues se mostró completamente al desnudo, con sus manos tapó su parte delantera, aún así la intérprete recibió miles de comentarios apreciando su belleza, pero Lupillo Rivera le llamó la atención.

Y es que la hija de Jenni Rivera, no dudó ni un segundo en compartir su momento de relajación en un jacuzzi al exterior, en donde parece estar disfrutando a la luz del sol y acompañada de su mascota. Pero, los seguidores notaron un cierto parecido en su foto con la de Karol G, ¿SERÁ QUE LE COPIÓ?

Foto jacuzzi Chiquis Karol: Don Cheto le da la razón a Lupillo

En la sección de comentarios de la publicación reciente de Chiquis, hay una figura importante que no dejamos pasa desapercibida. Se trata de ‘Don Cheto’, quien no dejó pasar la oportunidad de escribirle un mensaje de ‘regaño’, y aunque Chiquis no respondió nada, muchos fans se rieon de este gesto.

“¡Tápate Janney! ¿POS QUÉ ES ESO?” Escribió Don Cheto en Instagram. ¿Qué opinaron los seguidores?, al influencer, muchos fans de Chiquis se comenzaron a reír y le comentaron cosas como: “Hasta lo leí con su voz”, “Re igualito a usted Don Cheto”, “Regáñela Don Cheto”.