Revelan última entrevista de Octavio Ocaña.

Conoce los planes que tenía para este 2022.

Nerea, su prometida, se tatuó el rostro de Ocaña.

Entrevista actor Octavio Ocaña. El programa ‘De Primera Mano’ dio a conocer la última entrevista que brindó el protagonista de la serie cómica ‘Vecinos’. En la platica reveló los planes que él tenía pensados para este 2022 así como detalles de su carrera artística.

En YouTube circula el video de la entrevista realizada al fallecido actor: “Me han visto crecer, y pues ahí está ¿qué más cambio quieren?, aquí estoy sigo dándoles lata un ratito… La viví como un niño, la viví a todo dar como un niño normal. Ya estaba en este medio y yo me veía normal, como mis demás compañeros en la escuela, en el futbol, me da igual que salga en la tele. Pero la gente no me veía igual”.

Revelan entrevista que ofreció el fallecido actor, Octavio Ocaña

Luego, habló sobre su regreso a Vecinos: “Otra vez me dieron la oportunidad en ‘Vecinos’, retomé y fue no tan complicado, me apoyaron muy bien. Yo sentía nervios de: ‘¿Ahora qué onda?’, y me alejé de todo, de la actuación y otra vez aquí me abren las puertas y me contagio de la carrera, impresionante la carrera de todos los compañeros. Otra vez me puse a su ritmo, un poquito no tan cañón pero ahí vamos, echándole ganas”, expresó ante las cámaras.

“Es complicado, es difícil que la gente te vea ya diferente, la gente me veía y no me ha dejado de ver con la misma gracia que me conocen entonces ya si quiero hacer algo serio pues es un poco complicado pero a la gente pues le gusta aunque sea lo chistoso pero le gusta que esté ahí”, compartió para el programa ‘De Primera Mano’ de Imagen Tv.