Tras la muerte de Efraín Ruales, seguidores están preocupados por su madre

Narcisa Ríos anteriormente también había perdido a su esposo hace más de un año

“Doña Nachita le pido a Dios abrigue su corazón de este dolor tan grande”

Muerte Efraín Ruales preocupación madre. Este miércoles todo Ecuador estuvo de luto tras enterarse sobre el asesinato de uno de los presentadores más queridos del país, Efraín Ruales, y ahora en redes sociales están preocupados por la madre del fallecido, ya que hace poco perdió a su esposo también.

La señora Narcisa Ríos, ha tenido en tan solo un año dos sensibles pérdidas, una fue de su esposo Antonio Ruales y ahora su hijo Efraín, quien fuera asesinado a tiros por un grupo de hombres armados.

Cabe recordar que el padre del presentador conocido como Toñito, murió a la edad de 64 años de edad a causa de un derrame cerebral hace un poco más de un año, según portal Extra.

Incluso el hoy fallecido se despidió en aquel entonces de su padre a través de un video en redes sociales: “No todos tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente, pero en una breve descripción Toñito era un bacán. Descomplicado y no peleaba con nadie (…) con su golf, sus novelas y su Nachita (esposa) él lo tenía todo”.

Además agregó: “No voy a negar que me abatió el dolor, me acabé las lágrimas, una tristeza inmensa que no había experimentado antes”.

DOÑA NARCISA DEVASTADA

De acuerdo con los datos preliminares policiales, Ruales recibió varios impactos de bala por parte de personas que se movilizaban en motocicletas en las inmediaciones del gimnasio al que asistía en las mañanas, informó The Associated Press. Ruales se dirigía a su casa cuando fue atacado.

El simple hecho de ver a un hijo muerto es algo devastador para una madre o un padre, y más si en poco tiempo perdió a su pareja, esto le sucedió a Doña Narcisa o Nachita como es conocida.

En su cuenta de Instagram, varios seguidores han lamentado el terrible suceso, y aprovecharon para mandar las condolencias para la madre del presentador ecuatoriano.