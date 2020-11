Tras cirugía muere Jerry Demara, participante de ‘La Voz México’, y hasta Lorenzo Méndez manda el pésame

Como si se tratara de una película de terror, reportan la muerte del cantante Jerry Demara

El participante de ‘La Voz México’ perteneció en esa época al grupo liderado por Paulina Rubio

La trágica muerte del cantante fue informada por el músico Raúl Sandoval

Apenas minutos después de que el cantante de música regional Raúl Sandoval, junto con su esposa la actriz Fran Meric transmitieran un en vivo en Instagram rogando oraciones por la salud de Jerry Demara, se informó de la muerte del cantante de ‘La Voz México’.

El ex participante del reality show en el equipo de Paulina Rubio, en la segunda temporada de ‘La Voz México’, falleció a causa de un paro respiratorio provocado por una bacteria que le atacó el cuerpo al inyectarse unas vitaminas en sus glúteos, según lo reporta el portal Infobae.

Según lo reportan fuentes cercanas a Jerry Demara, el cantante habría ingresado días atrás a un hospital de Estados Unidos, debido a un intenso dolor que lo atacaba y él mismo reportó su estado de salud definiendo el dolor como intenso.

Este lunes 30 de noviembre, Raúl Sandoval, cantante y amigo de Jerry Demara, confirmó su muerte: “Hoy se nos adelantó un gran amigo, casi hermano , alguien que siempre ayudó a quien pudo, un ser intachable y gran talento Cachanilla, abrazo a su familia con el alma y me uno a su proceso , @jerrydemaraofficial te recordaremos con la magia de tu música por siempre amén DEP”.

Apenas dos días atrás, el mismo Jerry Demara habría transmitido un live en Instagram donde explicaba lo que le sucedía: “Estoy en el hospital porque tengo un problema con los glúteos, por error me inyecté una vitamina cada día tres días seguidos, tengo seis horas con un dolor de doce”, aseguró afectado, para posteriormente ser conectado a un respirador artificial, luego sufrir dos infartos que lo llevaron a la muerte.

Jerry Demara participó en 2012 en ‘La Voz México’, mismo año de la muerte trágica de Jenni Rivera, sin embargo él pertenecía al equipo de Paulina Rubio; luego en 2018 fue nominado al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano, además de componer la canción ‘Mentiras Piadosas’, éxito de Alejandra Guzmán.

Rápidamente los comentarios en la publicación de Raúl Sandoval y en la última foto de Jerry Demara no se hicieron esperar: “Lo siento muchísimo”, escribió la actriz Alejandra Lazcano, mientras la ex académica Wendolee escribió: “No inventes, nooo”, para dar paso al mensaje sentido de su ex coach, Paulina Rubio: “Jerry compañero que pena tu partida creo que los buenos se van primero será porque tu misión termino y nos veremos en el siguiemte nivel RIP”, “Descansa en paz mi hermano fue un gusto verte conocido y sobre todo coincidir en los mismos tiempos que tu en la música “, escribieron los Bohemios de Sinaloa.

También Lorenzo Méndez mandó sus condolencias: “Rest in paradise mi bro… Gracias por tus canciones, tu talento, y mas que nada gracias por tu amistad. Como te dije recientemente grabare tus canciones en mi siguiente disco. Estaré apoyando a JR en todo lo que necesité. Orgullo Cachanilla”.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LAS ORACIONES QUE PEDÍAN POR LA SALUD DE JERRY DEMARA