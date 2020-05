Los Cayos de Florida volverán a abrir para los turistas el 1 de junio, luego de que la cadena de islas permaneciera más de dos meses cerrada para minimizar la propagación del coronavirus.

Los puntos de control que impidieron que los visitantes ingresen a los Cayos de Florida serán eliminados el próximo mes y los hoteles y otros establecimientos de alojamiento, incluidos campamentos y alquileres de vacaciones, también podrán reabrir con una ocupación del 50 por ciento, dijo este domingo la Administración de Emergencias del Condado de Monroe en un comunicado, según reseñó USA Today este lunes.

Estas empresas deben implementar estaciones de saneamiento y seguir las pautas de limpieza de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento para el COVID-19, según el comunicado. Los controles de aeropuerto y las restricciones de autobuses también se levantarán en junio.

La decisión de reabrir se produce en medio de la baja tasa de infección por coronavirus en los Cayos de Florida, informó el Miami Herald. Hasta el domingo, el condado de Monroe tenía 100 casos positivos de coronavirus y tres personas fallecidas.

Los estados pueden estar reabriendo, pero muchos aún requieren que los viajeros se pongan en cuarentena al llegar al sitio.

Si los Cayos de Florida experimentan un aumento repentino en los casos después de la reapertura en junio, “las restricciones podrían aumentar y las instalaciones podrían cerrarse nuevamente”, se advirtió en el comunicado.

Reabrir fue la “decisión más difícil” que los funcionarios del condado de Monroe tuvieron que tomar, dijo la portavoz del condado de Monroe, Kristen Livengood, al Miami Herald.

Los Cayos de Florida habían estado cerrados para los no residentes desde el 22 de marzo. Los puntos de control en Estados Unidos 1 y State Road 905 se establecieron cinco días después para impedir que los visitantes ingresaran al condado de Monroe.

