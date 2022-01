¿Seguidores ya no creen en el conductor?

De acuerdo con los comentarios, seguidores se mostraron molestos con José Díaz- Balart por su “poca empatía” con sus compatriotas cubanos: “Él no es santo de devoción de muchos cubanos porque a él no le intensa nada relacionado con Cuba ni de ningún cubano, es tan diferente a sus hermanos que es como la oveja negra, porque hasta comunista demócrata es”.

“Pero de nada orgullo si a él no le interesa los cubanos o alguna vez lo has escuchado decir algo de Cuba o de algún cubano. No solo de mexicanos y de los otros centros americanos así que no me da nada, él es diferente a sus hermanos acuérdate que es familia de Fidel Castro y le corre sangre por sus venas de Comunista”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en ese momento. Archivado como: Tras dejar Noticieros Telemundo le hacen cirugía a José Díaz Balart