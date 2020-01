Página

1 de 4

Julián Gil fue trasladado a un hospital para ser operado de una hernia

A raíz de esto se difundió un video donde el actor reveló que la operación fue todo un éxito

Y tras esto, Lili Estefan contó que padece de un problema de salud al que no se ha sometido

Tras el caso de Julián Gil donde tuvo que ser intervenido sobre una hernia, Lili Estefan reveló un padecimiento que aún no ha tratado.

Hace apenas unos días, el actor Julián Gil tuvo que ser trasladado a un hospital de Miami para ser operado de emergencia debido a que tenía fuertes dolores, los cuales resultaron ser una hernia que por fortuna fue atendida de manera exitosa.

La noticia se dio a conocer en el programa ‘El Gordo y La Flaca’, conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, en donde los presentadores expresaron su felicidad porque Julián Gil se encuentra bien.

“Qué bueno que salió bien de la operación”, dijo Raúl de Molina.

Sin embargo, el momento más tenso en el show apareció cuando tanto Raúl, como Lili Estefan cuestionaron si es que tienen algún tipo de padecimiento como el de Julián Gil.

“Que yo sepa, yo no tengo una hernia, pero para mí es más difícil operarla que a él”, dijo ‘El Gordo’ de Molina.

Y posteriormente explicó el porqué: “Para mí una hernia, una apendicitis, hay más grasa que tienen quitar para llegar a allá atrás”.

Sin embargo, Lili Estefan se destapó y dio a conocer que ella sí tiene una hernia en la zona umbilical.

“Yo tengo una hernia umbilical y no me la he operado”, dijo la cubana.

Vea el video aquí.

Una hernia umbilical, como la que padece Lili Estefan crea hinchazón o un ligero bulto cerca del ombligo, y es producida por una abertura en los músculos de esta parte del cuerpo.

Por lo general no suelen causar dolor, pero es recomendable tratarla para no dañar más el tejido musculoso del cuerpo.

¿Crees que Lili Estefan debería de ausentarse por algunos días al show para tratar la hernia umbilical que tiene?

La intervención de emergencia a la que se sometió Julián Gil se llevó a cabo en un hospital de la ciudad de Miami, Florida, aunque aun se desconocen los detalles.

Según Alberto Navarro, relacionista público del actor, se trató de una operación de rutina y Julián Gil volvió ese mismo día a su casa, informó “Suelta la Sopa”.

El programa también publicó a través de su cuenta de Intagram un video en el que se ve cómo preparan al paciente para la operación.

Al salir del quirófano, el ex de Marjorie de Sousa utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que todo estaba bien.

En una primera historia de Instagram se ve la cinta que le colocan a los pacientes en la muñeca con su nombre: Julián Elias Gil Beltrán.

En la siguiente imagen se le ve recostado en una cama de hospital con toda una serie de artefactos monitoreando su salud y un mensaje en el que indica: “Todo está bien. Operación de hernia umbilical”