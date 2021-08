Inmediatamente distintos usuarios de las redes sociales se manifestaron en los comentarios para dejar sus distintas opiniones al respecto. Hubo quienes indicaron en los mensajes que los autores de esos actos satánicos podrían pertenecer al grupo local Noosa Temple of Satan.

Hay muchos misterios en esta vida, los cuales con el pasar del tiempo y la tecnología, no se ha logrado descifrar su origen, un claro ejemplo son la entidades paranormales, las cuales han estado asustando tanto a grandes como pequeños, además de convertirse en fuentes de inspiración para múltiples películas terroríficas.

De a cuerdo con el portal de noticias The Sun , este descubrimiento se realizó al hacer zoom en un puente de una autopista en los Estados Unidos, y al echar un vistazo entre la oscuridad y las sombras, fue donde descubrió la supuesta ‘figura demoniaca’, la cual se trataba de un rostro blanco con los ojos totalmente negros.

En el video, el cual fue compartido a través de la cuenta de Tik Tok por el usuario “Hiden on Google Earth” , una cuenta que saca a relucir múltiples videos de descubrimientos extraños a a través de la plataforma de Google Earth, fue el encargado de compartir era supuesta figura demoniaca.

Un espectador sorprendido respondió que él ya no iba a pasar los puentes así como así: “Nunca volveré a caminar bajo un puente sin pensar que hay un payaso asesino acechando, gracias por eso”. Para finalizar, el portal colocó las coordenadas para todos aquellos que se atreven a buscarla, las cuales, de acuerdo con The Sun, son 42 ° 26’35.24 “N 76 ° 30’49.09” W . ¿Te atreves a buscarlo? VER EL VIDEO AQUÍ

Otros usuarios comenzaron a sacar cada vez más teorías tenebrosas y descabelladas, ya que algunos internautas de la plataforma lo compararon incluso con el Joker o Pennywise, el payaso asesino, el personaje ficticio creado por el escritos Stephen King para su novela de terror It, publicada en el año de 1990.

“La gente que busca las cosas de muerte”

En el video el pastor lanzó un par de advertencias hacia sus seguidores y a los amantes de lo demoníaco: “La llegada de Cristo está más cerca de lo que ustedes se imaginan”. “La gente que busca las cosas de muerte, la muerte van a encontrar”, advierte Pedro Rivera Jr.

“Eso se mira terrible, y si usted conoce a alguien satánico así de terrible se ve”, dijo el pastor a sus seguidores. Al aclarar varias veces que no le gustó ver ese tipo de templos, el hermano de Jenni Rivera concluyó el video con esta frase: “Dios reprende al cochino diablo, dios me los bendiga y adoren a Cristo y no a Satanás”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ. Archivado como: Trasmiten ritual satánico.