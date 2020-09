Transición Pacífica Trump se niega a comprometerse si pierde

El presidente Donald Trump se negó a comprometerse con una transición pacífica del poder si pierde las elecciones

“Tendremos que ver qué pasa”, dijo Trump

Trump hizo comentarios similares antes de las elecciones de 2016

El miércoles, el presidente Donald Trump nuevamente se negó a comprometerse con una transición pacífica del poder en el caso de que pierda las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, sembrando dudas sobre la seguridad del voto por correo, de acuerdo con The Hill.

“Tendremos que ver qué pasa”, dijo Trump en una conferencia de prensa, respondiendo a una pregunta sobre si se comprometería con una transferencia pacífica del poder. “Usted sabe que me he quejado mucho de las papeletas y las papeletas son un desastre”.

Cuando se le presionó, Trump dijo que no habría necesidad de una transición pacífica de poder sin papeletas por correo, dando a entender que cree que ganará las elecciones sin la ampliación del voto por correo durante la pandemia, según The Hill.

Es muy inusual que un presidente en funciones exprese una confianza tan ambigua en el proceso electoral de la democracia estadounidense. Sin embargo, no es la primera vez que Trump se niega a comprometerse en algo.

Hace cuatro años también se negó a comprometerse a respetar los resultados de las elecciones si ganaba su oponente demócrata, Hillary Clinton, de acuerdo con The Associated Press.

A su actual rival demócrata, Joe Biden, se le preguntó sobre el comentario de Trump después de aterrizar en Wilmington, Delaware, el miércoles por la noche.

“¿En qué país estamos?” Biden preguntó con incredulidad, y agregó: “Estoy siendo gracioso. Mira, dice las cosas más irracionales. No sé qué decir al respecto. Pero no me sorprende”.

Trump ha estado presionando una campaña de un mes contra la votación por correo en noviembre al tuitear y hablar de manera crítica sobre la práctica.

Más estados están fomentando la votación por correo para mantener a los votantes seguros y resguardados en medio de la pandemia de coronavirus.