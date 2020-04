La conductora de Exponiendo Infieles posa en traje de baño y presume su trasero

Lizbeth Rodríguez aparece ensangrentada y muestra sus heridas

Sus seguidores muestran su preocupación

Lizbeth Rodríguez, conductora de Exponiendo Infieles, después de posar en traje de baño y presumir su trasero, aparece ensangrentada y muestra sus heridas, preocupando a sus seguidores, ya que tuvo un accidente con su equipo de producción mientras realizaba un video en la Reserva de la Biósfera de las Marismas Nacionales en Nayarit, México.

En una publicación que se encuentra disponible en su canal de YouTube, al cual están suscritos casi 9 millones de espectadores, Lizbeth Rodríguez alarmó a sus admiradores al postear: “Casi me comen. Viví para contarlo”.

“Amigos, acompáñenme en esta súper aventura en kayak, donde definitivamente me dejó una gran experiencia de vida, y por supuesto, no podía dejar atrás a mi equipo en esta excursión, (donde) pasamos de todo, así que no se la pierdan y acompáñenos en esta aventura”, expresó la conductora de Exponiendo Infieles, sin saber lo que le pasaría a continuación.

Luego de varios metros de recorrido en kayak con sus compañeros de producción, Lizbeth Rodríguez, quien lucía un pantalón blanco pegado al cuerpo que resaltaba su prominente trasero, propuso jugar unas “carreritas”, sin contar que más adelante chocarían con unas ramas que harían que ella y su compañero, Jorge, cayeran al río, con cocodrilos rondando por ahí.

Después de recuperarse del susto, Lizbeth y Jorge subieron a un pequeño bote que los acompañaba, y la conductora de Exponiendo Infieles, en tono de broma, mostró las pestañas postizas que se le cayeron, y más adelante, las heridas que se hizo en uno de sus brazos.

Y aunque el susto fue grande, eso no fue impedimento para que el recorrido en kayak siguiera. Algunos de sus admiradores mostraron su preocupación y dejaron sus comentarios en su canal de YouTube: “Ay no, Liz, pensé que el cocodrilo te iba a comer y la neta vivir sin una Lizbeth Rodríguez, te amo, nunca cambies”, “Que bueno que no te comió, Liz, nos quedaríamos sin ti”.

Por su parte, otros internautas no creyeron del todo lo que habían observado en este video, que hasta el momento rebasa las 190 mil vistas: “Que todos están ilusos, es obvio que es mentira, son diferentes escenas, por favor, no crean todo lo que vean, es puro click bac, como mierdabum”, “Tengo una duda, ¿los cocodrilos realmente estaban abajo o solo fue un video robado y lo pusieron en escena? Lo digo porque los miro muy tranquilos como si no hubiera cocodrilos”.

Un admirador de la conductora de Exponiendo Infieles le hizo una propuesta que no ha recibido respuesta hasta el momento: “Mi amor, no arriesgues tu vida porque me muero. Cuando quieras viajar, me dejas saber, te llevo a donde quieras por el mundo”.

Un internauta notó un interesante detalle y se lo hizo saber de inmediato a Lizbeth Rodríguez: “¿Y no se supone que estamos en cuarentena pin… desadaptados? Liz, por favor, da ejemplo”.

