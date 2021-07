Ana Patricia sorprende con tremendo cuerpazo

La guapa conductora sigue presumiendo su belleza en redes sociales

No por nada Ana Patricia ganó el certamen de Nuestra Belleza Latina en el año 2010 “Despampanante”. A sus 34 años, Ana Patricia Gámez sorprende en redes sociales al aparecer en un entallado traje de baño color negro, y le demuestra a sus miles de seguidores por qué ganó Nuestra Belleza Latina hace aproximadamente 11 años. ¡La mujer sigue casi igual que en sus tiempos de juventud y reinado! Fue en el año 2010 cuando Ana Patricia Gámez se convirtió en la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010, certamen que fue transmitido por la cadena de Univisión. Tras convertirse en ganadora, Ana Patricia se hizo acreedora de 250 mil dólares, además de ganarse un contrato con la misma cadena. La belleza de Ana Patricia Gámez Y es que, además de convertirse en la segunda mexicana en ganar este certamen, solo detrás de Alejandra Espinoza, quien se llevó la corona en el año 2007, Ana Patricia Gámez posee una belleza sin igual, tanto así que incluso en ese mismo año, la guapa mexicana entró en la lista de Los 50 rostros más de bellos de 2010 de la revista People en Español. Sin embargo, y con el pasar de los años, Ana Patricia sigue conservándose igual de hermosa que desde sus inicios en el mundo de la farándula, así lo hemos podido observar en las innumerables fotografías que la ex reina de belleza presume en sus redes sociales, demostrándonos una vez más porque fue la ganadora indiscutible de Nuestra Belleza Latina hace ya unos años.

Ana Patricia sorprende en redes sociales con entallado bikini negro a sus 34 años Tal fue el caso cuando, la ya madre del pequeño Gael informó a sus miles de seguidores que se encontraba de fiesta, esto debido a que Ana Patricia Gámez estaba cumpliendo sus 34 años, sin embargo lo que más sorprendió fue la juventud que la guapa mexicana continua teniendo, provocando un sin fin de reacciones. A través de su cuenta oficial de Instagram la presentadora de televisión y ex conductora de Enamorándonos, posteó varias fotografías en donde aparecía disfrutando del mar, mientras que Ana Patricia portaba un entallado traje de baño color negro de una sola pieza, acompañado de unos lentes de sol.

Ana Patricia Gámez celebra sus 34 años en redes sociales en entallado traje de baño color negro Al pie de las fotografías, en las cuales Ana Patricia aparecía en entallado traje de baño color negro y mostraba un poco la bella playa que se podía ver de fondo, la conductora escribió el siguiente mensaje, informando a sus más de 2 millones de seguidores que se encontraba muy feliz por sus 34 años de vida: “Llegué al piso 34 de la vida. Hoy mi cumpleaños solo puedo dar gracias por lo que tengo y pedirle a Dios que lo multiplique, más salud, más felicidad y más amor”, se podía leer. Y es que a pesar de que los años pasan, Ana Patricia Gámez sigue luciendo igual de hermosa y joven que nunca, siendo este un claro ejemplo de la belleza que ella pose.

La belleza que presume Ana Patricia Gámez a sus 34 años en redes sociales No ha sido la única ocasión en la que Ana Patricia Gámez sorprendería con su inigualable belleza, ya que antes de que apareciera en entallado traje de baño color negro, la guapa mexicana publicaba otra fotografía en sus redes sociales, esta vez también desde la playa pero con un diminuto bikini color verde. En las fotografías, las cuales fueron publicadas el pasado 24 de julio, Ana Patricia aparecía desde el mar, mientras que las olas se podían ver de fondo. En las imágenes se podía apreciar como la conductora parecía estar caminando directo a la cámara, su esbelto cuerpo tomaba un gran protagonismo en la publicación, el cual continua presumiendo orgullosamente a sus 34 años.

Los seguidores de Ana Patricia reaccionan a su increíble cuerpazo en entallado traje de baño en redes sociales A pesar de que Ana Patricia Gámez ya es mamá de su hijo Gale Leonardo, quien nació el pasado 10 de julio del año 2018, la guapa mexicana continua presumiendo su increíble cuerpazo a sus 34 años, el cual le ha valido innumerables de piropos y halagos al respecto, tal como su sucedió después de que posteara sus fotografías en entallado traje de baño color negro en redes sociales. Comentarios como: “Bellísima, jovencísima y muy bendecida. Felicidades mi querida Ana. Dios te proteja”, “Eres bellísima”, “Sigues viéndote igual de hermosa”, “Que mujer tan guapa”, eran uno de los tantos mensajes que demostraban el porque Ana Patricia había ganado el certamen de Nuestra Belleza Latina hace aproximadamente 11 años. PUEDES VER LAS FOTOGRAFÍAS AQUÍ

Ana Patricia Gámez revela que su hijo se sintió mal tras viaje a México A través de su podcast Ana Patricia sin filtro, la ex conductora del programa Enamorándonos, Ana Patricia Gámez, reveló que su hijo, el pequeño Gael, se puso mal tras viaje a México, y parece que no ha aprendido la lección, pues en otras ocasiones ha sido duramente criticada por hacer comentarios desafortunados sobre su país natal. La ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2010, y quien formó parte de Despierta América, dijo que tras su salida del exitoso programa hizo un viaje junto a sus hijos del cual no compartió ningún tipo de información en sus redes sociales. Archivado como: Ana Patricia Gámez años

Revela que su hijo se pudo mal tras viaje a México Además de estar presentes en el primer aniversario luctuoso de su padre, hecho que la marcó profundamente a Ana Patricia Gaméz, compartió que también la intención de este viaje era celebrar el cumpleaños número tres de su pequeño Gael, sin imaginar lo que pasaría más adelante. “Llegué con mis niños, y saben que cuando vas a tu lugar de origen lo que quieres es comer… Llegué arrasando con todo, y me fue súper mal porque a los dos días me enfermé horrible. Su hijo fue el que terminó en urgencias de un hospital”. Archivado como: Ana Patricia Gámez años

“Me comencé a sentir super mal” “Salimos de paseo a un pueblo mágico que está cerca, rentamos un hotel, y apenas llegamos hacía un montón de calor, yo me comencé a sentir súper mal, la panza se me infló como si estuviera embarazada de 7 u 8 meses, inflada, dura, el caso es que la pasé súper mal y duré así varios días. Fue tanta mi frustración, mucho tiempo me la pasé tirada porque me sentía hasta mareada“. Ana Patricia también comento que su hijo en un día vomitó en siete ocasiones y fue cuando tuvieron que llevarlo a emergencias, lugar donde le aplicaron una inyección para cortar la infección. Tal parece que no fue buena idea hacer este viaje a México. Archivado como: Ana Patricia Gámez años

Su hijo estuvo enfermo varios días Ya casi para terminar con su relato, la ex conductora de Enamorándonos y la ex reina de belleza, Ana Patricia Gámez argumentó que luego de llevar a su hijo con un pediatra, le dijeron que tanto su organismo como el de ella ya no están acostumbrados al agua ni a la comida de México. “Gael duró así enfermito algunos días… Lo bueno es que mejoró justo para disfrutar de su cumpleaños”, expresó la presentadora mexicana, quien está organizando su empresa para poder realizar los proyectos que había dejado pendientes por estar en televisión. Archivado como: Ana Patricia Gámez años