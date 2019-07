View this post on Instagram

Tristemente la manifestación para exigir la renuncia del gobernador de PR termino de manera violenta cuando algunos en la multitud se tornaron agresivos. La policía tuvo que actuar para dispersar la manifestación. Las imágenes son muy fuertes y lo verán todo en Al Rojo Vivo hoy jueves. Lo que ven es una foto que le tome a la imagen de la transmisión de Telemundo PR esta madrugada.