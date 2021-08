La trágica muerte sucedió el viernes pasado, y aunque no se han dado a conocer más detalles por respeto a la familia, trascendió que el accidente fue tan aparatoso que Trevor Moore perdió la vida casi al instante y su manager y la esposa del comediante dieron a conocer la noticia en un comunicado de redes sociales:

A la edad de 41 años, el actor perdió la vida a causa de un fuerte accidente de tráfico del que no se han dado más detalles, pues según lo publica la revista ‘ Caras ‘, fue la esposa de Trevor Moore, quien dio cuenta de la difícil situación que está atravesando junto a su hijo.

Este fin de semana ante el impacto de fanáticos, medios de comunicación dieron cuenta de la trágica muerte en un accidente, del comediante, actor, escritor y productor de televisión Trevor Moore, quien también fue fundador del grupo de comedia ‘The Whitest Kids U’ Know.

El comediante sufrió una repentina muerte a los 41 años de edad

Hace unos meses, en una fotografía de Instagram junto a su hijo caminando por la playa, Trevor Moore había escrito la importancia de su familia en esta época de pandemia: “Hoy cumplí cuarenta años durante la cuarentena, así que ésta será la única vez que vean un post serio que venga de mí. Estoy tan increíblemente agradecido de esta experiencia llamada vida. Puedo vivir de la única cosa que se hacer”, comenzó.

“Aún soy amigo de cada uno de mis amigos de la infancia, incluyendo a Sam. Me casé con el amor de mi vida, a quien conocí con tan solo 23 años y ahora, mi mejor amigo es mi hijo, la persona más dulce, traviesa y divertida que he conocido nunca. Eso ha sido lo mejor. Y no puedo agradecerles más a todos la oportunidad de poder vivir esto. Los amo”, finalizó sin saber que le quedaba un año de vida.