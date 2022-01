Las autoridades, también han indicado que por el momento no se levantó actas por el incidente pero que seguirían investigando. La madre del menor, fue quien auxilió a su hijo y pidió ayuda de los presentes; el comunicado de la policía, indica que el menor se encontraba consciente cuando llegaron los paramédicos .

La policía de Snellville, anunció que el incidente fue completamente accidental y que el menor, de nueve años, no deseaba herir a sus hermanastro sino que estaba jugando cuando el tiro fue dado. El arma, pertenece al padre del menor y aseguran que se encontraba sin asegurar en el interior del vehículo por lo que no fue difícil de manipular.

“ El niño estaba consciente y alerta cuando fue transportado al hospital. No hay detalles adicionales que puedan ser publicados en este momento.”, informó la policía de Snellville a través del comunicado de prensa que publicó en redes sociales. La intervención de la madre, fue importante para evitar que el menor terminara desangrándose en el lugar.

¿Cómo se encuentra el niño?

El menor de siete años, fue llevado de urgencia al Hospital Egleston y se informó que sometió a una cirugía de emergencia en Children’s Healthcare of Atlanta, de acuerdo con Fox 5. Hasta el momento, las autoridades señalaron que la madre del menor no piensa presentar una orden y la policía, aún no tiene información sobre si el estado presentará orden en contra de los padres por traer un arma sin seguro.

La policía, anunció que el arma era propiedad del novio de la madre, quien tenía licencia para portarla. La madre conducía el automóvil en el momento del tiroteo, informó WSB-TV. Poco después, los medios de comunicación revelaron la identidad de la mujer, Angélica Lewis, quien anunció que su prometido, Leonard Galley, normalmente conduce el auto, señaló Fox 5.