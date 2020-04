El martes por la noche un incendio arrasó el último piso de un edificio de apartamentos en el Bronx, matando a cuatro personas e hiriendo a una, dijeron las autoridades, según reporta en NY Times.

El techo de un edificio de apartamentos de seis pisos en 1560 Grand Concourse, cerca de East Mount Eden Road, estaba en llamas cuando los bomberos respondieron a la llamada alrededor de las 7:20 pm.

Fire in the Bronx few blocks from my house right in front of the hospital Bronx Lebanon pic.twitter.com/jfPriwFoOH

El incendio comenzó en un apartamento del sexto piso, y cuatro mujeres de dos apartamentos adyacentes fueron transladadas al BronxCare Health System con un paro cardíaco, dijeron las autoridades.

La policía confirmó la muerte de las cuatro mujeres. Los funcionarios no divulgaron la condición de la otra persona herida en la tragedia, que fue llevada al hospital.

La causa del incendio, que atrajo a 140 bomberos de 33 unidades, aún estaba bajo investigación, dijeron las autoridades.

Ana Almonte, de 59 años, dijo que estaba en su casa en su departamento del quinto piso cuando el incendio comenzó un piso por encima de ella.

“La gente salía sin zapatos ni chaquetas”, dijo Almonte en una entrevista telefónica.

La Sra. Almonte, dijo que ella, su hijo y su hija llamaron a las puertas de sus vecinos para decirles que evacuaran el edificio.

Dijo que a pesar de que se había instado a los neoyorquinos a practicar el distanciamiento social durante el brote de coronavirus, muchos de sus vecinos huyeron del edificio en pijama, sin pensar en mantener una distancia segura de otras personas.

“Era un momento de desesperación”, dijo Almonte. “Nadie estaba pensando en eso”.

My co worker in the ambulance is parked in front of bronx Lebanon filming the fire. So no the hospital wasn’t on fire. pic.twitter.com/FFB3rWvx3w

Un portavoz del Departamento de Bomberos dijo que no podía comentar si las alarmas de incendio del edificio estaban funcionando y dijo que la oficina del jefe de bomberos lo estaría analizando como parte de la investigación.

El edificio tiene 118 unidades y fue construido en 1929, según el sitio web inmobiliario StreetEasy.

Tragedia en el Bronx: Incendio deja 4 muertos

El alcalde Bill de Blasio anunció en Twitter a las 9:47 pm que el incendio había sido contenido debido a los “valientes esfuerzos” de los bomberos, pero que había cobrado un precio significativo.

.@FDNY firefighters have gotten a major fire at an apartment building on the Grand Concourse under control. We’re so grateful for their valiant efforts.

Several people are in critical condition. We’re praying for them and their families tonight.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 1, 2020