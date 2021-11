Una escena llena de mucho dolor, una gran impotencia y coraje para las personas que disfrutaban de la transmisión mediante Facebook pues al ver la impactante escena quedaron boquiabiertos, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar los ojos y este desfile no fue la excepción.

Para muchos de los asistentes fue imposible no ponerse en el lugar de las personas que perdieron a sus hijos en el accidente y también el pensar que algunos infantes ya no tendrán el cuidado de sus padres pues también fallecieron en el trágico suceso del desfile navideño.

El hospital de menores Children’s Wisconsin informó que está atendiendo a 15 pacientes, de los cuales ninguno ha fallecido. Además, ProHealth Waukesha Memorial Hospital confirmó que da atención a pacientes en conexión a la tragedia, pero no proporcionó más detalles. Sin duda alguna una situación que tocó el corazón de muchas personas pues es más fuerte cuando personas mayores de edad y menores se ven involucrados.

Un momento desgarrador en el que se observa ropa de niños pequeños, una escena que quedará marcada en la memoria de los espectadores tanto físicos como los cibernautas no cabe duda que este año ha traído consigo varios hechos brutales, accidentes fuertes, desastres naturales increíbles como fallecimientos de gran impacto.

Las calles donde ocurrieron los hechos fueron cerradas

La alegre escena de bandas de música y niños bailando con gorros de Papá Noel y agitando pompones se volvió mortal en un instante el domingo. Imágenes horribles, destinadas a capturar el desfile, se mostraron cuando la camioneta atravesó barricadas y golpeó a bailarines, músicos y otros.

Las calles en las que se vivió el trágico suceso fueron completamente cerradas y no reabrirá hasta al menos el lunes aunque aún no se sabe con exactitud la hora. Autoridades de la ciudad indicaron que los negocios en la zona deberán permanecer cerrados ya que no se permitirá transitar por Main Street. Un hecho más que afectará a los comerciantes de aquí en lo que deciden abrir las calles así como a los usuarios con automóviles que utilizan esta calle como tránsito.