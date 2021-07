El suelo y paredes de la cabina de los tráilers además son empapadas con Fabuloso, un producto de limpieza del hogar muy utilizado en México y EE.UU. Los traficantes utilizan este polvo blanco y el fuerte producto de limpieza para tratar de ocultar el olor corporal de los migrantes para que no sean detectados por los perros adiestrados de la Patrulla Fronteriza cuando los vehículos cruzan puntos de inspección.

Hudak indicó que, a diferencia de otros sectores, donde familias y grupos de inmigrantes se entregan voluntariamente a la Patrulla Fronteriza tras cruzar la frontera de manera irregular, en el Sector de Ladero cruzan grupos integrados en su mayoría por adultos que viajan solos y que tratan por todos los medios de no ser detectados por las autoridades.

Pero el Jefe de la Patrulla Fronteriza de Laredo teme que la situación se agrave todavía más ya que el cruce de migrantes no cesa y se encuentran a punto de registrar cifras de arrestos que no se veían desde hace dos décadas.

Esta orden aprobada por el gobierno del expresidente Donald Trump permite a los agentes fronterizos expulsar del país de manera inmediata a la mayoría de los inmigrantes que son arrestados en la frontera, a excepción de los menores no acompañados y de familias con niños menores de siete años.

CDC excluye a menores no acompañados de la deportación

Por otro lado, los menores no acompañados estarán exentos de la prohibición que impide a los migrantes solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos, ordenaron las autoridades de salud federales el viernes, informó la agencia de noticias The Associated Press.

La orden de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC en inglés) confirmó la excepción temporal que ordenó en febrero para el veto total al pedido de asilo emitido en octubre.