Los 17 Trabajos Mejor Pagados en USA (Lista de Carreras)

¿Estás en búsqueda de un trabajo bien remunerado? En Estados Unidos existe una gran oferta laboral para todo tipo de personas; ya sea que optes por iniciar tu propio negocio o decidas afiliarte a alguna oficina o marca en particular, tus oportunidades son ilimitadas.

Es posible que algunos de estos trabajos requieran de alguna licencia o permiso especial; sin embargo, el hecho de no contar con certificaciones no significa que no puedas acceder a las mejores oportunidades.

Aunque el 2020 fue un año duro para algunas personas, ya que la pérdida de empleos se convirtió en uno de los efectos colaterales de la pandemia, el 2021 se postula para ser un año con grandes oportunidades en la mayor parte de las áreas laborales.

Es momento de que elijas cuál es el trabajo de tus sueños y vayas en búsqueda de él: ¿Quieres saber cuáles son los trabajos que mejor pagarán en el 2021? ¡Aquí te decimos todo acerca de ellos!

TRABAJOS QUE PAGUEN BIEN EN EL 2021

Médico Internista:

El puesto de médico internista es probablemente uno de los más prestigiosos de esta lista, no solo en Estados Unidos sino en cualquier otra parte del mundo.

Esto es porque este puesto requiere de una serie de habilidades y competencias que no todas las personas poseen o desarrollan.

El trabajo de un médico internista es arduo y minucioso; por ejemplo, entre sus tareas se encuentran el diagnóstico y tratamiento de enfermedades o lesiones, por lo que además de sus certificaciones, debe contar con una gran habilidad de comunicación verbal.

El médico internista también tiene como tarea principal contribuir a que los pacientes conserven un buen estado de salud, no solo por medio de su diagnóstico y tratamiento, sino también por implementar medidas preventivas en sus pacientes: buenos hábitos alimenticios, actividad física, entre otras cosas.

Salario base mínimo anual: $123.000 dólares

Salario base máximo anual: $262.000 dólares

Salario base promedio anual: $197.152 dólares

Bonos máximos anuales: $59.000 dólares

Jefes Ejecutivos

Este es un puesto que requiere grandes habilidades de negociación y planificación; las estrategias de una empresa usualmente caen sobre los jefes ejecutivos, quienes deben estar en constante contacto con accionistas y clientes para garantizar el buen funcionamiento de una empresa.

Una de sus tareas principales será crear relaciones basadas en la confianza con sus clientes, por lo que las competencias comunicativas y organizativas serán sin duda una de sus mejores cartas de presentación al solicitar este puesto o ascender a él.

Además, el salario base de un jefe ejecutivo puede ser un gran atractivo para continuar ascendiendo de una empresa; con un sueldo base anual de $155.376 dólares, esta es una gran oportunidad para solicitar este puesto en cuanto tengas la oportunidad.IIIIV

Salario base mínimo anual: $73.000 dólares

Salario base máximo anual: $308.000 dólares

Salario base promedio anual: $155.376 dólares

Bonos máximos anuales: $146.000 dólares

Médico General y de Familia

Médico general:

El médico general atenderá a pacientes de todas las edades y analizará su estado de salud de manera constante para determinar posibles riesgos, síntomas o condiciones que puedan ser indicador de alguna enfermedad o padecimiento.

Los médicos generales realizan chequeos anuales o semestrales a los pacientes, y tiene la tarea de llevar un registro con los datos más importantes relacionados con el estado de salud de las personas.

Asimismo, es el encargado de solicitar exámenes de laboratorio o pruebas específicas para descartar algunas enfermedades o, en su caso, dirigir al paciente con un médico especialista.

Salario base mínimo anual: $71.000 dólares

Salario base máximo anual: $241.000 dólares

Salario base promedio anual: $151.571 dólares

Bonos máximos anuales: $50.000 dólares

Médico familiar:

Al igual que un médico general, el médico familiar se encarga de monitorear de manera constante el estado de salud de las personas y llevar un registro de todas sus consultas.

Por lo general, las familias suelen acudir a un mismo médico para tener un control más estricto acerca de su historia médica, por lo que es común que los médicos familiares atiendan a personas de todas las edades.

Salario base mínimo anual: $104.000 dólares

Salario base máximo anual: $266.000 dólares

Salario base promedio anual: $192.596 dólares

Bonos máximos anuales: $50.000 dólares

Médico Cirujano

Hay diferentes tipos de cirujanos; desde ortopédicos hasta estéticos, cada uno cumple con una función específica dentro del campo médico.

Un médico cirujano promedio en Estados Unidos recibe un sueldo aproximado de $287.554 dólares, aunque este número puede disminuir o aumentar, dependiendo de la zona y el hospital en el que desempeñe sus labores.

Algunos cirujanos cuentan con una consulta privada, mientras que otros se desempeñan principalmente en los hospitales, pero todos deben estar legalmente certificados por las autoridades correspondientes de cada estado para llevar a cabo sus funciones.

Salario base mínimo anual: $121.000 dólares

Salario base máximo anual: $401.000 dólares

Salario base promedio anual: $287.554 dólares

Bonos máximos anuales: $959.000 dólares

Dentista

Aunque algunas personas tengan temor de ir al dentista, este es uno de los trabajos que más prestigio tienen, y su tarea es realizar desde las acciones más sencillas, como limpiezas, hasta los procedimientos más especializados para garantizar que la salud bucal de las personas se encuentre en óptimas condiciones.

Salario base mínimo anual: $83.000 dólares

Salario base máximo anual: $208.000 dólares

Salario base promedio anual: $136.348 dólares

Bonos máximos anuales: $51.000 dólares

Quiroprácticos

Los quiroprácticos tienen la tarea específica de contribuir con un plan de tratamiento para ayudar a que los pacientes con lesiones o condiciones de salud particulares vean reducidos sus síntomas o puedan llevar un estilo de vida óptimo.

Este tipo de trabajo requiere de una licencia específica, además de un entrenamiento constante para ofrecer un servicio de calidad; por ejemplo, es importante que los quiroprácticos expliquen a detalle cada paso que llevarán a cabo durante el tratamiento, lo que implica una gran capacidad de comunicación.

Salario base mínimo anual: $40.000 dólares

Salario base máximo anual: $110.000 dólares

Salario base promedio anual: $60.675 dólares

Bonos máximos anuales: $25.000 dólares

Gerentes Financieros

¿Eres bueno para los números? Quizá este sea el trabajo ideal para ti. ç

Un gerente financiero requiere de una gran capacidad de análisis para realizar evaluaciones y proyecciones que lleven al éxito de una empresa: generación de presupuestos, reportes y análisis financieros, así como un trabajo cercano con el departamento de contaduría, son solo algunas de las tareas que deberá desempeñar un gerente financiero.

Salario base mínimo anual: $46.000 dólares

Salario base máximo anual: $117.000 dólares

Salario base promedio anual: $74.212 dólares

Bonos máximos anuales: $19.000 dólares

Gerentes de Ventas

Hay muchas vertientes que puede tener el puesto de gerente de ventas.

El salario, las prestaciones y las tareas varían dependiendo del área en la que desempeñe, pero un gerente de ventas tiene la puerta abierta para acceder a puestos más altos gracias a su trabajo y al éxito de las tareas que realice.

Por ejemplo, un gerente de ventas puede llegar a ser director de operaciones, gerente general de ventas minoristas o director general de ventas.

Habilidades de pensamiento estratégico, organización y comunicación son solo algunas de las más importantes que debe mostrar un candidato a gerente de ventas.

Salario base mínimo anual: $40.000 dólares

Salario base máximo anual: $118.000 dólares

Salario base promedio anual: $61.547 dólares

Bonos máximos anuales: $32.000 dólares

Abogados

Hay diferentes tipos de abogados; en promedio, un abogado, independientemente de su área de trabajo, puede llegar a ganar un salario de hasta $158.000 dólares al año, según la empresa en la que preste sus servicios o su área de especialización.

Hay abogados litigantes, corporativos, dedicados al área bancaria, a la realización de trámites, etc., que permiten acceder a prestaciones y bonos por productividad.

Salario base mínimo anual: $51.000 dólares

Salario base máximo anual: $158.000 dólares

Salario base promedio anual: $85.773 dólares

Bonos máximos anuales: $30.000 dólares

Abogado corporativo

Un abogado corporativo tiene la posibilidad de ganar hasta $205.000 dólares anuales, y es el encargado de asegurarse de que los asuntos de una empresa estén conforme a la legalidad; sin duda, se trata de un trabajo demandante, pero también es uno de los más cotizados.

Salario base mínimo anual: $60.000 dólares

Salario base máximo anual: $205.000 dólares

Salario base promedio anual: $110.918 dólares

Bonos máximos anuales: $52.000 dólares

Gerentes Generales y de Operaciones

Crear planes de acción estratégicos para el equipo de operaciones es uno de los principales objetivos de los gerentes generales y de operaciones.

Este puesto exige un monitoreo constante de las funciones de su equipo, además del desarrollo e implementación de un presupuesto y plan de mejoras para la empresa.

Gerente General

Salario base mínimo anual: $38.000 dólares

Salario base máximo anual: $102.000 dólares

Salario base promedio anual: $55.638 dólares

Bonos máximos anuales: $25.000 dólares

Gerente de operaciones

Salario base mínimo anual: $43.000 dólares

Salario base máximo anual: $115.000 dólares

Salario base promedio anual: $66.125 dólares

Bonos máximos anuales: $17.000 dólares

Ingeniero de Software

La tecnología cada vez innova más, y quizá este es el momento ideal para acceder a un puesto de ingeniero en software.

Este tipo de labor requiere una comunicación efectiva con un equipo de trabajo para implementar mejoras en softwares existentes o crear nuevos.

Salario base mínimo anual: $62.000 dólares

Salario base máximo anual: $128.000 dólares

Salario base promedio anual: $86.599 dólares

Bonos máximos anuales: $16.000 dólares

Ingeniero de Minas

Este tipo de ingeniería conlleva la planeación y administración de recursos para llevar a cabo operaciones exitosas en minería, así como asegurarse de que el equipo utilizado se encuentre en óptimas condiciones para realizar labores determinadas.

Salario base mínimo anual: $56.000 dólares

Salario base máximo anual: $118.000 dólares

Salario base promedio anual: $80.228 dólares

Bonos máximos anuales: $24.000 dólares

Gerente de Marketing

El éxito o fracaso de una empresa puede llegar a recaer en su departamento de mercadotecnia. El gerente de marketing será el encargado de asegurarse de que el equipo funcione adecuadamente y de que todos los involucrados en la promoción de un producto lleven a cabo tareas específicas para llegar a los objetivos trazados por el gerente.

Salario base mínimo anual: $44.000 dólares

Salario base máximo anual: $100.000 dólares

Salario base promedio anual: $65.932 dólares

Bonos máximos anuales: $15.000 dólares

Arquitecto

El trabajo de un arquitecto va más allá de diseñar una propiedad: dependiendo de su puesto, puede estar encargado de diseñar, proyectar y supervisar un proyecto, así como de organizar un calendario de operaciones y designar el presupuesto que se utilizará durante la obra.

Si tu sueño es construir casas o supervisar las construcciones, la carrera de arquitecto te resultará una de las más atractivas, ya que existen diferentes estudios en los que puedes prestar tus servicios o, bien, cuentas con la opción de trabajar de manera independiente y organizar tu propio equipo.

Salario base mínimo anual: $54.000 dólares

Salario base máximo anual: $99.000 dólares

Salario base promedio anual: $72.642 dólares

Bonos máximos anuales: $10.000 dólares

Farmacéutico

Los farmacéuticos trabajan tanto en farmacias especializadas como en hospitales, pero su labor no solo es asegurarse de que cada paciente reciba la dosis correcta del medicamento correcto: también puede realizar observaciones con respecto a las medicinas específicas que cada cliente o paciente requieren.

Salario base mínimo por hora: $49 dólares

Salario base máximo por hora: $67 dólares

Salario base promedio por hora: $57.81 dólares

Bonos máximos anuales: $10.000 dólares

Piloto

Una vida de aventuras te espera al ser piloto. Ya sea que decidas prestar tus servicios en una aerolínea comercial o en una privada, las opciones de volar un avión son grandes y bien remuneradas.

Es necesario que cuentes con una certificación especial, además de aprobar rigurosos exámenes físicos y psicológicos, pero el puesto de piloto aviador representa la oportunidad de conocer nuevos lugares y acceder a un salario de más de $100.000 dólares anuales.

Aquí te presentamos tres opciones con las que cuentas para desempeñarte como piloto aviador: Puedes optar por ser piloto comercial en aerolíneas nacionales que realicen vuelos regionales, nacionales o internacionales; piloto de helicóptero ya sea para instituciones privadas o públicas; y, por último, también puedes ser piloto militar, aunque este tipo de aviador requiere de calificaciones más específicas.

Piloto comercial

Realiza viajes regionales, nacionales e internacionales en las aeronaves más modernas, ya sea llevando pasajeros o vuelos de carga.

Salario base mínimo anual: $40.000 dólares

Salario base máximo anual: $169.000 dólares

Salario base promedio anual: $81.190 dólares

Bonos máximos anuales: $24.000 dólares

Piloto de helicóptero

Este tipo de pilotos realiza trayectos cortos, usualmente privados, tanto para servidores públicos, servicios de emergencia o clientes privados.

Salario base mínimo anual: $50.000 dólares

Salario base máximo anual: $114.000 dólares

Salario base promedio anual: $76.497 dólares

Bonos máximos anuales: $20.000 dólares

Piloto militar

Uno de los puestos más competitivos que existen y, sin duda, uno de los que más prestigio tienen dentro de la industria.

Salario base mínimo anual: $51.000 dólares

Salario base máximo anual: $135.000 dólares

Salario base promedio anual: $89.352 dólares

Bonos máximos anuales: $36.000 dólares

Economista

Un economista está siempre al pendiente de las tendencias de los mercados nacionales e internacionales, y es el responsable de presentar propuestas estratégicas ante diferentes grupos de personas; por ejemplo, un economista puede trabajar para el gobierno, agencias, corporativos y bancos.

Por supuesto, cada una de sus propuestas e implementaciones debe estar respaldada por una ardua investigación, misma que garantizará el buen proceder del equipo a cargo.

Asimismo, un economista tiene abierta la puerta a participar como profesor de planta o profesor invitado a las universidades públicas y privadas, por lo que las oportunidades de crecer y de generar un ingreso estable son amplias.

Salario base mínimo anual: $47.000 dólares

Salario base máximo anual: $131.000 dólares

Salario base promedio anual: $76.384 dólares

Bonos máximos anuales: $20.000 dólares

FAQS

¿Qué trabajos se pueden hacer sin estudios?

Si no cuentas con un grado académico, no te preocupes: ya sea que tu plan sea conseguirlo u optes por un camino diferente, siempre cuentas con opciones para generar ganancias.

Tal vez los trabajos que a continuación se enlistan no requieren de una licencia o permiso especial, ni todos ofrecen beneficios adicionales, pero sin duda exigen habilidades específicas como organización, planeación de actividades, administración de recursos y la garantía de obtener resultados exitosos cada día.

De acuerdo con el portal CNBC, estos son los diez trabajos que se pueden realizar en Estados Unidos sin estudios:

Técnico en mantenimiento de equipos de comunicación

Operador de planta de energía

Instalación y reparación de elevadores

Reparación de equipo eléctrico e instalación de cableado

Detectives e investigadores

Pilotos comerciales

Despachadores de energía

Supervisores policiacos y detectives

Operador de planta nuclear

Gerente de transporte, almacenaje y distribución

¿Cuáles son los trabajos más fáciles?

Como podrás observar, en esta lista hay trabajos especializados y otros que no requieren credenciales oficiales, aunque esto no determina la dificultad de un oficio.

Para algunas personas, existen algunos trabajos que son considerados más ‘fáciles’ que otros, pero cada oficio requiere de un cierto grado de habilidad con el que no todas las personas cuentan.

No obstante, los trabajos que son considerados más ‘fáciles’ suelen tener una paga menor que aquellos que son especializados.

Según informes del portal The Interview Guys, estos son los trabajos más sencillos que podrás encontrar en 2021:

Cuidador de casas

Entrenador personal

Optometrista

Auxiliar de vuelo

Paseador de perros

Cajero de peaje

Masajista

Bibliotecario

Guía de turistas

Tutor privado

Guardaparques

Técnico farmacéutico

Pintor de casas

Agente comercial

Actor de doblaje

Operador de planta nuclear

Técnico de historias clínicas

Chofer de camiones

¿Cuáles son los trabajos peor pagados?

El 2020 significó la disminución de algunos puestos laborales y la creación de algunos nuevos; además, también llevó a la reducción de sueldos en algunos casos.

Sin embargo, en términos generales, hay ciertos puestos de trabajo que suelen ser tener una menor remuneración, lo que ha llevado a una buena parte de la población a tener más de un empleo para poder salir adelante.

The Balance Careers comparte su lista de los 25 trabajos peor pagados en Estados Unidos, entre los que se encuentran:

Aplicadores de shampoos en centros de belleza

Trabajadores de la industria de la comida rápida

Cocineros

Recepcionistas

Auxiliares en parques de diversiones

Cajeros

Lavalozas

Baristas y Auxiliares en cafeterías

Cuidadores en centros de retiro

Meseros

Personal de limpieza

Manicuristas y pedicuristas

Empacadores

Esta lista presenta algunos de los puestos más generales a los que puedes acceder en Estados Unidos.

Algunos de ellos requieren un entrenamiento especializado previo o posterior a iniciar el trabajo solicitado, pero también existen otros que te permiten ejercer sin tener que pasar por una certificación exhaustiva.

El sueldo de cada empleo dependerá de la ubicación geográfica en la que te encuentres. Por ejemplo, un trabajo en una ciudad como Nueva York quizá no ofrezca el mismo salario que una pequeña ciudad de Texas.

Las opciones son numerosas, y es posible también que trabajos manuales como lavaloza, cocinero o paseador de perros te permitan generar ingresos diarios y de manera independiente, ya que serás tú quien establezca una tarifa competitiva y el número de horas que trabajarás día a día.

Por otra parte, puestos como el de médicos, economistas, pilotos aviadores y farmacéuticos suelen tener un sueldo base y prestaciones individuales y familiares como seguro de salud y de vida, servicios dentales y fondo para el ahorro, entre otros.

Ahora que conoces más acerca de ellos, tendrás las herramientas para elegir el que más te convenga y comenzar a llenar las solicitudes para dar el primer paso hacia el trabajo de tus sueños.