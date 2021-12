Sin embargo, el hecho de no hablar inglés no significa que las personas no puedan conseguir un empleo que les ayude a pagar sus cuentas y crecer profesionalmente: ¡Conoce 12 opciones que te serán de gran ayuda!

Empleo de repartidor de comida

En este trabajo podrás ajustar tus propios horarios y tener un contacto prácticamente mínimo con los clientes, ya que solo necesitarás registrarte en una plataforma para obtener los pedidos. El salario oscila entre los 10 y los 23 dólares por hora, y destaca por ser un empleo flexible que no requiere conocer al 100% el idioma inglés gracias a los procesos automatizados.

Empleo en fábricas

Los trabajos operativos quizá no sean los mejor pagados, pero las exigencias suelen ser menores que las de otros empleos, lo que resulta especialmente útil para las personas que no tienen conocimientos del idioma o que aún se encuentran aprendiéndolo. Los trabajadores de fábricas ganan un máximo promedio de 21 dólares por hora, y no exige el contacto directo con clientes. En estos empleos, los trabajadores pasan más tiempo realizando labores específicas que no requieren comunicación verbal o escrita.