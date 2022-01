Después de un largo día de trabajo, todo lo que quieres hacer es llegar a casa, relajarte, colocar tus pies encima de la mesa y comer medio litro de helado y ver un maratón de Game of Thrones. Aunque todas admitimos que no hay no nada más celestial que estar viendo televisión en un estado relajado, en verdad no le estás haciendo un gran favor a tu cuerpo y mente. De hecho, muchos métodos para el manejo del estrés de muchas personas le están haciendo más daño a su cuerpo de lo que el estrés lo está haciendo. De acuerdo con la investigación de la Asociación Americana de Psicología: “Cerca del 45% de los americanos lidian con el estrés estando en sus sofás con una copa de vino, una bolsa de papás y un paquete de cigarrillos”.

Desafortunadamente, estas no son las mismas personas que están comiendo frutas y verduras a diario, ejercitándose regularmente, y obteniendo sus 8 horas de sueño cada noche. Así que, ¿qué deberías estar haciendo para relajarte de manera adecuada después de un largo día en la oficina? Aunque estar en el sofá es relajante, solo hazlo después de haberlo ganado, al incrementar primero tu ritmo cardíaco por alrededor de 20 minutos. ¿Por qué? Porque liberará esas endorfinas que nos hacen sentir bien. Si te relajas enfrente de la televisión, estate consiente que disminuye tu metabolismo más que de lo que lo hace el dormir. Así que lo mejor que puedes hacer, es correr o hacer una caminata en el parque, o incluso alrededor de las calles de la ciudad con tu iPod. No solo despeja tu mente de todos los pensamientos estresantes, también mantiene a tu metabolismo activo y a tu ganancia de peso abajo.