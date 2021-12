Durante la reciente crisis económica, las personas se aferraron a sus empleos como si sus vidas dependieran de ello. El miedo de arriesgar un ingreso estable evitó que muchos trabadores buscaran empleos más significativos y que fueran más relevantes a su educación. Ahora que la economía se está recuperando, las personas están empezando a buscar empleos que les den más que sólo un cheque. Después de todo, pasamos la mayor parte de nuestra semana en nuestros trabajos, ¿no deberíamos obtener algo de satisfacción y placer mientras lo hacemos?

Si te estás sintiendo profesionalmente estancada, y piensas que quizá es momento de considerar una nueva carrera, revisa la lista que te presentamos y ve si alguno de estos puntos se aplica a tu situación. Después hazte la pregunta que Liz Ryan hizo en Forbes: “¿El permiso de quién estás esperando para iniciar la carrera que quieres?” Muchos empleos ya no tienen patrones específicos con requerimientos educacionales específicos, así que no debes temer aplicar a puestos que te interesen incluso si no van de acuerdo a lo que estudiaste. Da el salto y encuentra el trabajo que te haga feliz.